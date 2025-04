Người đàn ông gần như trần truồng chạy ra đường thách thức lực lượng chức năng

Theo tìm hiểu của phóng viên, người đàn ông chỉ mặc chiếc quần sịp ra đường chống lại lực lượng chức năng là ông Nguyễn Tiến Nam sinh năm 1958, tại số nhà 47, đường Đìa 1, thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

UBND xã Bình Minh tiến hành thông báo và cưỡng chế



Được biết, người đàn ông này chuyên quảng cáo chữa bách bệnh kể cả chữa khỏi ung thư bằng nước ion kiềm. Theo báo cáo của UBND xã Bình Minh, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều bệnh nhân đến chữa bệnh bằng nước ion kiềm tại cơ sở của ông Nguyễn Tiến Nam. Tại cơ sở, ông Nam treo biển quảng cáo chữa được nhiều bệnh như xoang mũi, trào ngược dạ dày, đau dạ dày, đại tràng, gout, tiểu đường, xương khớp, các loại khối u bằng nước...

Trong một đợt kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại cơ sở của ông Nam có 20 bệnh nhân đang lưu trú, mắc các bệnh về ung thư, gan tim mạch, suy thận... Mỗi bệnh nhân lưu trú phải trả 150.000 đồng/ngày phí vệ sinh. Ông Nam chữa bệnh bằng cách cho bệnh nhân uống nước ion kiềm, nhịn ăn và không uống thuốc, đồng thời tư vấn bán máy lọc nước ion kiềm cho bệnh nhân.

Lực lượng chức năng đã nhiều lần tiến hành cưỡng chế đối với cơ sở quảng cáo chữa bách bệnh không phép bằng nước ion kiềm của ông Nguyễn Tiến Nam. Tuy nhiên ông này không hợp tác và liên tục có hành vi chống lại lực lượng chức năng.

Ngày 19/4, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở chữa bệnh của ông Nguyễn Tiến Nam với số tiền 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 17/10/2024, UBND huyện Thanh Oai tiếp tục ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Nam số tiền 85 triệu đồng. Đồng thời, lên kế hoạch cưỡng chế, xử lý vi phạm.Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Tiến Nam vẫn chưa thực hiện nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng theo quy định; đồng thời ngang nhiên tiếp tục chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân bằng nước ion kiềm, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, chống lại lực lượng chức năng.

Mặc dù, lực lượng chức năng huyện Thanh Oai đã thường xuyên thực hiện các biện pháp tuyên truyền, yêu cầu ông Nguyễn Tiến Nam nghiêm túc và khẩn trương chấp hành nộp tiền phạt theo quy định, dừng hoạt động, song ông này vẫn cố tình chây ì không chấp hành và liên tục tái phạm, chống lại lực lượng chức năng. Đỉnh điểm là gần đây, ông này đã gần như trần truồng ra đường để tiếp tục có hành vi chống lại lực lượng chức năng.

