Người đàn ông câu được con cá tra dầu dài 2,1m, nặng 170kg

Một người đàn ông đã câu được con cá tra dầu khổng lồ tại một hồ nước ở Chachoengsao, Thái Lan. Con cá dài 2,1 m và nặng 170 kg.

Trong clip, cần thủ Waris Charoenpakdeethai được nhìn thấy đang kéo con cá - được đặt biệt danh là Muhammad Ali, trước khi đặt nó vào một chiếc lưới siêu lớn. Mọi người thay phiên nhau chụp ảnh với con vật cho đến khi họ thả nó trở lại hồ.

Charoenpakdeethai cho biết: "Mọi người đã nói về một con cá lớn này trong hồ, nhưng chưa bao giờ bắt được nó. Tuy nhiên tôi không bao giờ tin vào những lời đồn đại".

Con cá tra dầu khổng lồ nặng 170kg

"Hôm đó có một con cá cắn câu và tôi biết ngay rằng đó là một con cá rất khỏe. Tôi đã phải dùng hết sức lực và kỹ năng của mình để kéo con cá vào. Chúng tôi đặt tên cho nó là Muhammad Ali vì nó giống như một võ sĩ quyền Anh hạng nặng.

Đây là con cá lớn nhất mà tôi từng câu được. Tôi chưa bao giờ thấy một con cá nào lớn như vậy và tôi cũng chưa từng câu được con nào như thế này.

Tôi sẽ kể câu chuyện này mọi lúc. Đó là một lần bắt được con cá mà tôi sẽ không bao giờ quên", Charoenpakdeethai cho biết thêm.

Cá tra dầu là một loài cá nước ngọt sống trong vùng hạ lưu sông Mê Kông. Với chiều dài cho đến 3 mét và trọng lượng có thể đến 300 kg cá tra dầu có thể xem là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới được biết đến. Cá tra dầu nằm trong Sách đỏ Việt Nam và sách đỏ của IUCN, được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp.

