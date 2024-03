Ngôi nhà của thiếu niên đ.á.n.h nam sinh lớp 8 c.h.ế.t n.ã.o bị người dân quá khích ném gạch và chất bẩn

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan công an, vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M. sẽ bị xử lý nghiêm minh. Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra của cơ quan công an, có thể thấy rằng anh T. (bố của M.) không tham gia vào quá trình hành hung hay để mặc cho con mình tấn công nạn nhân. Trái lại, khi thấy M. đánh nam sinh Đ., người bố này còn tới căn ngăn, đưa các con về nhà rồi quay trở lại để đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên, một trang mạng xã hội đã đăng tải chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội. Từ đó, Công an Hà Nội đề người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.