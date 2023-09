Nghi phạm sát hại cháu bé xong mới nhắn tin cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc

Tối 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố danh tính nghi can bắt cóc cháu N.H.T (SN 2021, trú tại phòng 215A, S108, khu đô thị Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) để đòi tiền chuộc là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại



Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm Trang đã sát hại cháu bé 2 tuổi xong mới nhắn tin cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng nghi có thể nghi phạm đã nhảy cầu tự tử vì camera ghi lại hình ảnh người nhảy cầu. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đang được kiểm chứng trước khi thông tin tới công chúng.

...

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang là nghi can bắt cóc cháu Thảo (SN 2021, ở khu đô thị thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) để đòi 1,5 tỉ tiền chuộc.

Qua truy xét, đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông N.X.T. (SN 1961, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Thủy

Nguồn tin: kienthuc.net.vn