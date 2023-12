Nghe tiếng vợ đi tìm, chồng đang nhậu liền ẩn nấp ở nơi không ai ngờ

Mới đây, trên nền tảng Tiktok, cư dân mạng đang chuyền tay nhau khoảnh khắc cực hài hước của một đôi vợ chồng trung tuổi, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận.

Theo đoạn clip ghi lại, người chồng cùng hội bạn đang ngồi nhậu thì nghe tiếng vợ đi tìm xa. Lúc này, người chồng liền tìm chỗ ẩn nấp.

Cứ ngỡ, người chồng sẽ trốn thật kỹ thì ông lại trốn dưới...chiếc bàn gấp. Theo hình ảnh ghi lại, người chồng cuộn tròn người, trốn dưới chiếc bàn gấp và giữ im lặng tuyệt đối.

Người chồng trốn vợ ở vị trí... không ai ngờ tới. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, người vợ cũng vừa đến vị trí ông chồng và những người bạn đang nhậu. Dù thấy rất rõ nơi chồng đang trốn, thế nhưng, người vợ không nỡ vạch trần. Có lẽ, vì thấy chồng quá đỗi hài hước nên người vợ còn giả vờ trêu chồng: "Vừa nghe tiếng ở đây mà giờ đâu rồi?". Nghe thấy vậy, những người bạn nhậu của ông chồng được phen cười phá lên.

Tình huống hài hước này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười khi thấy vị trí trốn vợ của người đàn ông.

Bên cạnh đó, sự hài hước, tinh tế của người vợ trong trường hợp này cũng nhận được nhiều sự thích thú. Bởi lẽ, bà dù biết chồng đã nhậu nhẹt say xỉn nhưng không lớn tiếng trách móc chồng trước mặt bạn bè để giữ thể diện cho chồng. Không những vậy, khi chứng kiến hình ảnh hài hước của chồng, bà cũng không ngại "diễn sâu" theo chồng.

