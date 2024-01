Nghệ An có thêm trường đại học mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa họp phiên thường kỳ đã thống nhất chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ sáp nhập với 2 trường khác thành Trường Đại học Nghệ An

Kết luận nội dung về dự thảo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, khẳng định việc sáp nhập nhằm để các trường mạnh hơn, giải quyết những khó khăn, bất cập đối với những mô hình đang triển khai.

Sau khi thực hiện sáp nhập lại, Trường Đại học Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, đa cấp học.

Trước đó, vào năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 2124 về "Phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Quyết định số 2124 nêu giải pháp vào năm học 2022-2023, sáp nhập 3 trường là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

Nghệ An có trường đại học mới

Sau sáp nhập, Trường Đại học Nghệ An có chức năng đào tạo trung cấp, cao đẳng (theo lộ trình đến năm 2035), đại học, sau đại học và bồi dưỡng phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ giáo dục, chuyển giao kinh tế số, đổi mới sáng tạo lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và công nghệ, văn hóa nghệ thuật và du lịch. Tư vấn, tham vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các tổ chức, địa phương, tổ chức, tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế và hoạt động xã hội khác.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 9 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 12 cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 6 trường đại học và Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An.

