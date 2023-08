Nam học sinh đuối nước mất tích khi tắm sông

Khoảng 14h chiều 25/8, nam sinh cùng một số bạn rủ nhau đi tắm ở sông Bé, đoạn qua xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Trong lúc cả nhóm đang tắm thì em A. bị hụt chân chìm xuống nước sâu, cả nhóm cố gắng cứu nhưng không được nên báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh mất tích ở sông Bé.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an địa phương triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân, nhưng do sông Bé rộng, nhiều cây hai bên bờ nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Thời gian qua, nhiều học sinh bị đuối nước khi tắm sông ở Bình Phước, chính quyền địa phương thường xuyên cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn