Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Trung chủ động ứng phó với mưa lớn

Tại tỉnh Quảng Bình, đêm 19-9 và rạng sáng 20-9, nước trên sông Gianh dâng cao, gây ngập nhiều khu vực. Riêng tại 2 huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa, hàng trăm nhà dân đã bị ngập sâu trong nước. Đến 11 giờ trưa 20-9, tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu tạnh mưa, mực nước trên sông Gianh không tiếp tục dâng lên và đang có dấu hiệu rút xuống. Chính quyền các địa phương có nhà dân bị ngập đã chủ động triển khai lực lượng, khi nước rút sẽ hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống. Đối với tỉnh Hà Tĩnh, các vùng ven sông Rác, sông Ngàn Mọ, huyện Cẩm Xuyên đã chủ động di dời 21 hộ với 55 nhân khẩu ở các xã Cẩm Lạc, Cẩm Duệ nằm trong diện sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn… Chính quyền các huyện Hương Khê và Thạch Hà cũng chủ động di dời dân vùng hay ngập lụt đến địa điểm an toàn. Nhằm tránh nguy cơ thiệt hại do sạt lở đất ở khu vực núi Nam Giới, huyện Thạch Hà cho di dời 5 hộ với 18 nhân khẩu ở thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn đến nơi trú ngụ an toàn...