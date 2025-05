Miền Bắc sắp đón không khí lạnh "lạ thường", có nơi giảm đột ngột 6 độ C kèm mưa to "sầm sập"

Không khí lạnh yếu sắp tràn về miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (6/5), ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Yên Châu (Sơn La) và Bắc Mê (Hà Giang) 37.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.3 độ, Sơn Hà (Phú Yên) 37.6 độ,… Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-65%.

Dự báo thời tiết ngày 7/5, Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Đáng lưu ý, ngày 8/5, nắng nóng diện rộng phủ toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Ngày 9/5, khu vực này gia tăng nắng nóng, có nơi đến gay gắt. Nhưng từ chiều tối 9-10/5, khi không khí lạnh cuối mùa tràn về, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nền nhiệt giảm nhanh.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, ngày 7-9/5 duy trì nắng nóng đến gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ; độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Từ đêm nay đến 8/5, các khu vực trên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khoảng chiều tối và đêm 9-10/5, do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 11/5 mưa giảm dần.

Từ chiều tối 10-14/5, vùng mưa mở rộng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ 15/5 mưa giảm dần.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đợt không khí lạnh yếu về. Ảnh minh họa.



Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm nay đến 8/5, duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; từ 9-16/5, có nắng nóng cục bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là giai đoạn chuyển mùa nên người dân các khu vực cần lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điều đáng nói trước đó, các chuyên gia khí tượng nhận định, trong tháng 5, không khí lạnh vẫn xuất hiện, nén rãnh áp thấp ở phía Bắc có thể gây ra các đợt mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ.

Đồng thời, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xuất hiện cục bộ; riêng miền Đông Nam Bộ, nắng nóng tập trung trong khoảng nửa đầu tháng 5/2025, sau đó giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/5/2025

Hà Nội chiều tối 7/5 có lúc mưa rào và dông. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối 7/5 mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối 7/5 mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn