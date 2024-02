Miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường, mưa rét kéo dài

Theo báo Dân Trí, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 25/2, thời tiết miền Bắc được cải thiện so với một ngày trước. Nền nhiệt thấp nhất tại khu vực tăng nhẹ, chạm ngưỡng 16-19 độ C tại đồng bằng và 13-16 độ C ở vùng núi.

Thời điểm rét nhất trong hôm nay (25/2) là lúc 6h sáng, nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 11 độ C kèm mưa nhỏ.

Những giờ tiếp theo, mưa có dấu hiệu giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi. Dù vậy, nền nhiệt thấp khiến tình trạng rét buốt duy trì.

Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Tiền Phong



Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 26/2, không khí lạnh được tăng cường khiến miền Bắc ghi nhận mức nhiệt giảm và mưa nhỏ trở lại. Thời tiết chủ đạo trong tuần tới là mưa nhỏ, mưa phùn, đặc trưng của tiết trời mùa xuân.

Trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 2-3m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 25/2/2024 các vùng trên cả nước:

Báo Sức khoẻ & Đời sống đưa tin, Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu Tây Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; miền Đông 34-36 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Tác giả: Thục Hiền (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn