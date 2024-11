Mẹ ném con 3 tháng tuổi xuống mương nước

Pháp luật

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (sinh năm 2005, trú tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.