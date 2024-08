Lý do khiến xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm mạnh

Phương tiện xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.



Theo các doanh nghiệp vận tải, từ cuối năm 2023 đến nay, tuyến đường 8 phía Lào bị hư hỏng, sạt lở nên việc vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo gặp không ít khó khăn. Do tuyến đường dẫn đến cửa khẩu ở phía Lào hư hỏng nặng nên lực lượng chức năng cũng hạn chế tải trọng, phương tiện qua lại. Vì thế, nhiều doanh nghiệp chỉ có thể duy trì khoảng 20% công suất so với trước đây, do hạn chế về tải trọng xe, bến bãi chật hẹp. Một số doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng các cửa khẩu khác để nhập khẩu hàng hóa.

Anh Phạm Văn Toàn, Công ty cổ phần Vinaconex (Nghệ An) cho hay, Công ty chủ yếu nhập khoáng sản từ Lào về Việt Nam. Trước đây, trung bình một ngày, Công ty có từ 120 xe đến 150 xe chạy qua cửa khẩu Cầu Treo nhưng hiện tại, chỉ còn duy trì 20 xe. Việc vận chuyển khoáng sản đã chuyển sang các cửa khẩu khác như Nậm Cắn (Nghệ An), Cha Lo (Quảng Bình).

Theo báo cáo từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ đầu năm đến 20/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đạt trên 149 triệu USD, giảm 47% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, kim ngạch nhập khẩu giảm 62% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 140 tỷ đồng, giảm hơn 69% so với cùng kỳ năm 2023 và chỉ đạt 25% so với chỉ tiêu ngân sách năm 2024 được giao.

Thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định. Tuy nhiên, do vẫn còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến hạ tầng giao thông ở phía Lào nên ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hàng hóa.

Cụ thể, từ tháng 8/2023, đường ở phía Lào bị sạt lở, các phương tiện chỉ được thông quan trong 30 phút sau mỗi 2 giờ bị cấm. Ngoài ra, tuyến quốc lộ 8A ở phía Việt Nam cũng đang trong giai đoạn khắc phục, ảnh hưởng đến phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, cửa khẩu Cầu Treo đang trong giai đoạn quy hoạch mở rộng kho bãi, nhưng hiện tại khu vực cửa khẩu vẫn khá chật hẹp, bãi kiểm hóa chưa có nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai nhiệm vụ cho người và phương tiện.

Ông Đào Nghĩa Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, đơn vị sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, bố trí đủ cán bộ, công chức làm việc ngoài giờ để đảm bảo hoàn thành thủ tục cho doanh nghiệp; đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Tổng cục Hải quan về việc quy hoạch cửa khẩu và biện pháp khắc phục tuyến đường sạt lở ở phía Lào.

Hiện nay, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua cửa khẩu, lực lượng biên phòng, hải quan cũng tập trung cao cho công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy, pháo nổ, buôn lậu, gian lận thương mại. Từ đầu năm đến nay, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã chủ trì điều tra, bắt giữ 6 vụ/14 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bắt 2 vụ buôn lậu hàng hóa và xử lý vi phạm hành chính 13 vụ.

Đại úy Bùi Song Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, ngoài khu vực cửa khẩu thì ở khu vực hai bên cánh gà và trên các đường mòn lối mở dọc biên giới, lực lượng biên phòng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm vận chuyển vào nội địa. Cùng với đó, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo phối hợp cùng Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kĩ lưỡng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức