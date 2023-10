Liên tục phát hiện các vụ mua bán, sử dụng ma túy trái phép ở Thanh Hóa

Các đối tượng mua bán ma túy bị Công an Hậu Lộc bắt giữ.

Điển hình, khoảng 23h30 ngày 9/9, Công an huyện Hậu Lộc đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô gồm: Hoàng Minh Toàn, sinh năm 2004; Trịnh Quốc Thái, sinh năm 1998 và Trịnh Quang Hiếu, sinh năm 2005 đều ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung; tại chỗ thu giữ 1 viên thuốc lắc và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Riêng ngày 20/9, Công an huyện Hậu Lộc đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ, 6 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 4h ngày 20/9, Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Đới Văn Đại, sinh năm 1995 ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 17,880g ketamin và 20 viên thuốc lắc.

...

Tiếp đó, khoảng 5h ngày 20/9, Công an huyện Hậu Lộc đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1992 ở xã Đa Lộc và Hoàng Trung Thành, sinh năm 1992 ở xã Ngư Lộc đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Hậu Lộc vận động 3 đối tượng: Mai Văn Lợi, sinh năm 1994 ở xã Hải Lộc; Hồ Văn Tài, sinh năm 2004 ở xã Đa Lộc và Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1997 ở xã Hưng Lộc ra đầu thú về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Bùi Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn