Lễ tân khách sạn trữ cần sa để bán cho du khách nước ngoài

Chiều 23/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bắt quả tang đối tượng Chu Quảng Bình Minh (SN 1996, quê quán quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Chu Quảng Bình Minh (ảnh nhỏ) và tang vật cần sa bị lực lượng Công an phát hiện thu giữ.

Trước đó, lúc 17h ngày 22/12, lực lượng Công an kiểm tra căn hộ Chu Quảng Bình Minh ở tại khu chung cư Bắc Mỹ An (đường An Thượng 9, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) bắt quả tang Minh tàng trữ 0.6kg cần sa, 1 cân điện tử, 1 ĐTDĐ cùng một số tang vật khác có liên quan đến mua bán, sử dụng ma túy. Bước đầu đối tượng Minh khai nhận, tàng trữ số cần sa trên để bán cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn phường Mỹ An thông qua các mạng xã hội. Tiến hành test nhanh, Minh dương tính với chất ma túy (loại cần sa).

Cũng theo lời khai của đối tượng Minh, trong thời gian làm lễ tân cho một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Minh thường mua ma túy về sử dụng. Sau đó thấy có một số đối tượng , trong đó có du khách người nước ngoài có nhu cầu sử dụng cần sa nên Minh đã nảy sinh việc mua ma tuý, cần sa về bán lại để kiếm lời.

