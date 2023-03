Khởi tố cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cùng hàng loạt giám đốc

Ngày 15-3, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã khởi tố thêm 9 bị can liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Trong đó này, bị can Đặng Minh Phương (SN 1985, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) bị cấm đi khỏi nơi cư trú và bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can trong vụ giải cứu công dân đã bị khởi tố trước đó. Ảnh: Bộ Công an



Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm ông Vũ Minh Thắng (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thuận An kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần lữ hành sự kiện Thuận An - Ascend Travel & Media) và bà Trần Thị Hà Liên (lao động tự do). Trong đó, bị can Thắng bị khởi tố về tội Đưa hối lộ và bị can Liên bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.

6 bị can khác bị khởi tố tội Đưa hối lộ song cơ quan tố tụng cho tại ngoại gồm: Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh), Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời xanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Travel Sky), Võ Thị Hồng (Giám đốc Công ty TNHH TMDV hàng không Minh Ngọc), Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Sao Hà Nội), Trần Thị Mai Xa (Giám đốc Công ty cổ phần giáo dục và du lịch Masterlife) và Vũ Thùy Dương (Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại Lữ Hành Việt.

...

Liên quan đến vụ án này, từ khi khởi tố vụ án từ hồi tháng 1-2022, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 40 bị can, trong đó có nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trong đó, ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán tại Osaka, Nhật Bản, cùng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"… Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự) và 3 thuộc cấp bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu công dân" người Việt Nam từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua. Có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.

Tại họp báo Chính phủ ngày 2-2, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho hay cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can, phong tỏa, kê biên, ngăn chặn số tiền khoảng 80 tỉ đồng.

Trong buổi họp báo của Bộ Công an chiều 30-6-2022, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nói rằng kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động