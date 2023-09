Khi môi giới bất động sản tiếp tay cho những dự án 'ma'

Thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường

Theo Hội môi giới bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS), trong nhiều năm qua, Luật Kinh doanh BĐS 2014 đã ưu ái trao quyền cho các chủ đầu tư dự án BĐS được tự quyết định phương thức đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng. Mỗi năm, các nhà phát triển, chủ đầu tư BĐS tạo ra hàng trăm ngàn sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng dịch vụ và nhà ở.

Tuy nhiên, đã có không ít các công ty, doanh nghiệp BĐS "nói một đằng, làm một nẻo", lập ra dự án "ma", đưa ra thị trường những sản phẩm nhập nhèm về điều kiện bán hàng hoặc thiếu các thủ tục pháp lý… rồi sử dụng chiêu bài "chim mồi" và hiệu ứng đám đông để câu khách hàng.

Hậu quả là gây ra nhiều bất ổn cho thị trường BĐS với những vụ khách hàng, nhà đầu tư khiếu nại, kiện cáo, tranh chấp, biểu tình… Sau thời gian chiêu trò này bị phát hiện, hàng loạt dự án "ma" bị xử phạt, các cơ quan quản lý nhà nước liên tục đưa ra văn bản cảnh báo, tỷ lệ khách chịu lên xe đi tham dự án vơi dần.

Nhiều khách hàng cầu cứu khi trót "xuống tiền" mua sản phẩm tại nhiều dự án không có thật của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Cường Thịnh.



Thời gian gần đây, ngay cả khi thị trường đang khó khăn, vẫn rất nhiều người bị "lùa" với các hình thức lừa đảo tinh vi hơn. Điển hình nhất là vụ lừa đảo của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Lộc Phúc mở sàn giao dịch BĐS ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng xảy ra hồi đầu tháng 9.

Để đưa các nhà đầu tư "vào tròng", doanh nghiệp đã tuyển một lượng lớn nhân sự đóng vai làm môi giới BĐS, sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội lấy hình ảnh những căn nhà đẹp, đăng lên website của công ty và các nền tảng khác để giới thiệu bán.

Nhiều người có nhu cầu mua nhà ở sẽ được hẹn gặp tại một địa điểm rồi đưa khách lên xe chở về một địa điểm khác, không liên quan tới nơi giới thiệu dự án ban đầu. Lúc này, trên xe được bố trí sẵn những "diễn viên quần chúng" được thuê giả làm "cò mồi" lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia.

Hầu hết khách hàng bị thao túng với những lời tư vấn quá "bùi tai" và các bài chim mồi, đánh vào tâm lý khách hàng như có khách chốt cọc liên tục, khách mua gần hết lô đẹp, chiết khấu giảm giá chỉ trong ngày duy nhất, rút thăm trúng thưởng…

Tinh vi hơn, đối tượng chủ mưu đứng sau Công ty Lộc Phúc lại không lộ diện mà thuê hẳn một người khác điều hành trên cương vị Tổng Giám đốc. Dù chỉ một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng. Sau khi đưa khách hàng xuống địa điểm xem đất, các đối tượng dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, số tiền Công ty Lộc Phúc thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tương tự, cũng trong tháng 9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin, cơ quan đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng đất nền thuộc dự án Khu dân cư Hiền Hòa (Airport New Center), xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Đầu tư BĐS An Trường Đạt phân phối.

...

Hay như câu chuyện của hàng trăm khách hàng liên quan đến nhiều dự án "ma" mà Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Cường Thịnh (Cường Thịnh Corp) tự vẽ ra để quảng cáo, rao bán thu tiền của khách hàng.

Các dự án mà Cường Thịnh Corp rao bán và ký kết thu tiền của khách hàng gồm: Khu nhà ở và văn phòng Lũy Bán Bích (334-336 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú); Khu nhà ở Dịch vụ 35 Bùi Tư Toàn (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu nhà ở Dịch vụ Lê Đình Cẩn (221-221A Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu nhà ở kết hợp Khách sạn Nguyễn Thị Thập (Khu nhà cao tầng 9X, quận 7) (Thửa đất 35, tờ bản đồ số 38, phường Bình Thuận, quận 7); Khu nhà ở Dịch vụ Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú); Khu dân cư Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân); Dự án Airport New Center (Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, TP. Long Thành, tỉnh Đồng Nai); Khu căn hộ 9X Bình Tân (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Đáng chú ý, các dự án này không phải do Cường Thịnh Corp làm chủ đầu tư mà chỉ giữ vai trò hợp tác phát triển và đến nay không có dự án nào được xây dựng hoàn chỉnh để bàn giao.

Để khách hàng không 'sập bẫy' những dự án 'ma'

VARS cho biết, có một bộ phần không nhỏ môi giới nhà đất hám lợi dụng tận dụng thời cơ để lừa khách hàng, đặc biệt là khách hàng sẵn tiền nhưng kiến thức còn hạn hẹp, không thể chọn lọc được thông tin tiếp nhận.

Nhiều vụ việc kéo dài từ năm này sang năm khác, với phương thức kinh doanh BĐS "ma" như kiểu đa cấp với số nạn nhân lên đến hàng nghìn… là hệ lụy do thiếu hiểu biết, là thiệt thòi do thị trường và pháp luật hiện hành đang thiếu cơ chế ràng buộc đối với các đối tượng trung gian tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm, dự án BĐS.

VARS cho rằng, dù có các quy định xử phạt, môi giới BĐS vẫn là ngành nghề gần như không có rào cản khi gia nhập hay rút lui, mọi người, mọi chủ thể, mọi cá nhân đều dễ dàng tham gia.

Luật pháp hiện hành đã có các quy định xử phạt môi giới BĐS không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác hồ sơ, thông về BĐS môi giới cũng như kinh doanh dịch vụ môi giới mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hết hạn. Tuy nhiên, mức phạt không nhiều, dao động từ 10-25 triệu đồng và cũng chưa có quy định là cơ quan nào là quản lý…

Thông thường, ở thời điểm sốt nóng, lao động từ các ngành nghề khác gia nhập vào làm môi giới với tốc độ tăng trưởng rất nhanh, từ xe ôm, người bán nước tới công chức nhà nước… đều có thể tham gia kết nối thực hiện giao dịch. Nhưng, đây không phải là môi giới BĐS đúng nghĩa.

"Các cá nhân này không được đào tạo, không có kiến thức hành nghề, hoạt động mang tính tự phát, không chịu sự quản lý chuyên nghiệp của bất kỳ cơ quan nào. Họ chỉ quan tâm làm sao để giao dịch diễn ra nhanh nhất, lợi dụng thời cơ "thổi giá" nhà đất để chuộc lợi, ôm hàng, lừa đảo khách hàng... gây lũng đoạn thị trường", VARS cho hay.

Vì vậy, để bảo vệ bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư hoặc người mua nhà khi tham gia giao dịch, VARS nhận định, cần có cơ chế pháp luật ràng buộc về vai trò, trách nhiệm của môi giới BĐS trong việc tư vấn, cung cấp thông tin. Tất cả những người hành nghề tư vấn môi giới cho khách hàng phải hoàn thành đúng, đủ các quy định trước khi hoạt động, trong đó bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề môi giới.

Chứng chỉ sẽ được mã hóa, số hóa dưới hình thức thẻ hành nghề, hình thành hệ thống thông tin dữ liệu để cơ quan nhà nước quản lý. Người có thẻ sẽ là người giao dịch cuối cùng, xác nhận thông tin cần thiết tư vấn cho khách hàng; mã thẻ sử dụng khi ký hợp đồng sẽ là căn cứ để đánh giá trách nhiệm liên đới khi giao dịch xảy ra vấn đề và như vậy người hành nghề bắt buộc hoạt động nghiêm túc, có uy tín.

Tác giả: Vũ Phạm

Nguồn tin: nhadautu.vn