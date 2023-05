Hỗn chiến trong tiệc cưới, cô dâu chú rể hoảng loạn bỏ chạy

Ngày 19/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm côn đồ cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau náo loạn tại tiệc cưới ở nhà hàng khiến cô dâu, chú rể và khách mời hoảng loạn bỏ chạy. Đỉnh điểm, 2 nhóm thanh niên giằng co tại cửa ra vào khiến cánh cửa kính bị vỡ toang.

Hai nhóm hỗn chiến trong nhà hàng tiệc cưới ở TP.HCM

Qua xác minh, mâu thuẫn trong lúc dự tiệc cưới ở nhà hàng Công viên nước Đầm Sen, quận 11, TP.HCM.

Nhận được tin báo, Công an phường 3 đã đến ghi nhận sự việc, lập hồ sơ báo cáo lên Công an quận 11 điều tra và đã mời một số người liên quan làm việc.

Bước đầu xác định ẩu đả làm nhiều người bị thương nhẹ, nguyên nhân là mâu thuẫn làm ăn giữa hai nhóm bạn của cô dâu, chú rể.

Công an quận 11 đã lập hồ sơ, xử lý về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, lực lượng chức năng đang truy tìm 2 người liên quan vụ việc.

