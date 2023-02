Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết ở Quảng Nam

Sáng 14-2, hàng trăm người hiếu kỳ tập trung theo dõi cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn đau lòng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Clip hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe khách 16 chỗ bẹp dúm, nhiều mảnh vụn của xe vương vãi khắp nơi, cho thấy cú va chạm rất mạnh.

Thi thể của 6 người tử nạn tại hiện trường được cơ quan chức năng đưa ra nằm bên cạnh, ngoài ra còn có 2 người khác tử vong tại bệnh viện.

Đến khoảng 8 giờ sáng, người thân của các nạn nhân vẫn chưa đến hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Hậu quả khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách trên xe ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

