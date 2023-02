Hé lộ mức lãi khủng theo ngày ở 2 công ty BĐS của ông Phạm Nhật Vượng

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 vừa công bố cho thấy lợi nhuận của đa số các doanh nghiệp bất động sản đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Điều này phản ánh với thực tế các doanh nghiệp đối mặt nhiều thách thức từ lãi suất tăng, nguồn cung hạn chế đến áp lực nguồn vốn.

Theo thống kê 22 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa trên 5.000 tỷ đồng (tính tại ngày 3/2/2023) có 5 đơn vị tăng trưởng lãi ròng. Còn lại 17 doanh nghiệp giảm lãi hoặc lỗ.

Việc biến động lãi ròng của các doanh nghiệp bất động sản có thể hình dung dễ hơn bằng con số trung bình theo ngày trong quý IV/2022.

Xét theo số tuyệt đối, Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) là đơn vị lãi khủng nhất với 97,3 tỷ đồng mỗi ngày trong quý IV/2022. Cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp này thu tới 130,3 tỷ đồng lãi ròng mỗi ngày.

Trong quý vừa qua, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 410 tỷ đồng, so với mức lỗ 9.248 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Trong kỳ, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh lợi nhuận từ hoạt động bất động sản đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh do giảm chi phí tài trợ từ thiện và trích lập dự phòng. Như vậy, Vingroup chuyển từ lỗ ròng 101 tỷ đồng sang lãi 4,5 tỷ đồng mỗi ngày.

4 doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dương khác gồm Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH), Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE), Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần (mã chứng khoán: IDC), Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP).

Trung bình mỗi ngày trong quý IV, Vincom Retail thu về 8,6 tỷ đồng lãi ròng gấp 6,6 lần so với năm 2021. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này phục hồi khi nhu cầu cho thuê mặt bằng tăng trở lại sau dịch Covid-19.

Với IDICO, lãi ròng tính theo ngày tăng từ 391 triệu đồng lên 2,5 tỷ đồng (gấp 6,4 lần) trong quý IV vừa qua. Trong quý vừa qua hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp của Tổng công ty này nhận kết quả tích cực.

...

Một doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp khác cũng có lãi ròng theo ngày tăng gần gấp đôi là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh thê thảm nhất thuộc về Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR).

Mỗi ngày, trong quý vừa qua Phát Đạt lỗ gần 2,5 tỷ đồng, ngược với mức lãi 8,4 tỷ đồng của năm ngoái. Doanh thu của doanh nghiệp này chỉ đạt gần 15 tỷ đồng so với con số 1.229 tỷ đồng trước đó.

Quý vừa qua, Phát Đạt không phát sinh doanh thu chuyển nhượng đất, chuyển nhượng hàng hóa bất động sản trong khi trước đó doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng cao đã ăn mòn vào lợi nhuận của doanh nghiệp này.

Đất Xanh cũng lỗ 5 tỷ đồng mỗi ngày, trái ngược so với cùng kỳ năm ngoái là lãi gần 2,7 tỷ đồng. Tương tự Phát Đạt, doanh thu của Đất Xanh cũng sụt giảm mạnh nhưng chi phí tăng mạnh khiến doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ trong quý IV/2022.

Những doanh nghiệp bất động sản khác như Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán: DIG), Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID), Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (mã chứng khoán: BCM) dù không lỗ nhưng lãi ròng giảm từ vài tỷ đồng mỗi ngày xuống chỉ còn vài chục triệu đồng mỗi ngày.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) lãi ròng theo ngày cũng chỉ còn 1/4 so với trước đây (2,6 tỷ đồng so với 9,9 tỷ đồng).

Tác giả: Mộc An



Nguồn tin: Báo Dân Trí