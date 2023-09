Hàn Quốc bắt giữ hai nữ tiếp viên Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa

Sở cảnh sát Incheon vừa bắt giữ hai tiếp viên Việt Nam về hành vi buôn lậu ma túy - Ảnh: MBC

Theo Đài MBC đưa tin ngày 6-9, Sở cảnh sát Incheon, phía tây Seoul bắt giữ hai trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra hành vi buôn lậu ma túy.

Hai nữ tiếp viên hàng không người Việt bị bắt tại Hàn Quốc vì nghi vận chuyển ma túy - Nguồn video: MBCNEWS

Hai nữ tiếp viên khoảng 20 tuổi bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng (tinh dầu cần sa) trị giá 300 triệu won (hơn 5,4 tỉ đồng) trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4-2023.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên trên nhận họ đã chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won (từ khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng) cho mỗi lần chuyển hàng.

Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết thêm hai nữ tiếp viên còn lại không nhập cảnh vào Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Các cơ quan điều tra Hàn Quốc đang tiếp tục truy tìm hai thành viên phi hành đoàn còn lại, đồng thời mở rộng điều tra để xác định xem có thêm người tham gia hay không.

Cũng theo Đài MBC News, việc kiểm tra hành lý bao gồm quá trình kiểm tra bằng máy quét tia X của các thành viên phi hành đoàn tương đối đơn giản hơn so với những hành khách thông thường.

Phía cảnh sát Incheon nhận định việc các tiếp viên hàng không Việt Nam nhận vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc để kiếm thêm thu nhập đã có từ lâu.

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, một nhân viên hải quan sân bay quốc tế Incheon nói với Đài MBC họ sẽ tăng cường kiểm tra hành lý của tiếp viên các hãng hàng không đến từ Việt Nam.

Trong khi đó, theo báo Hankyung, cảnh sát Hàn Quốc cũng phát hiện một tiếp viên khác có hành vi vận chuyển ma tuý và đang đề nghị phía Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phối hợp truy tìm.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ