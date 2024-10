Hai tên cư.ớp "nhí" tự chế d.a.o rồi điều nạn nhân ra cánh đồng để "hành xử"

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Khắc Kỷ (SN 1965, trú tại Khu 1, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) làm nghề xe ôm tự do.

Đêm 14/9, anh Kỷ đứng đón khách ở khu vực cầu vượt phường Đại Phúc thì có 2 thanh niên đi bộ đến thuê xe chở về phường Khắc Niệm. Thấy hai thanh niên còn trẻ, còn đang tuổi học sinh nên anh Kỷ không nghi ngờ gì mà đồng ý chở đi. Tuy nhiên, đến đoạn đường vắng cạnh nghĩa trang Khu Sơn, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, chúng hiện nguyên hình là hai tên cướp nhí khi yêu cầu anh Kỷ cho xuống xe. Khi vừa xuống xe, 1 đối tượng bất ngờ rút ra 1 cao dao dài khoảng 50cm chém thẳng về phía đầu anh Kỷ. Anh Kỷ né tránh được, quay người bỏ chạy thì tiếp tục bị đối tượng đuổi chém, làm anh bị thương. Quá hoảng sợ, anh Kỷ vừa bỏ chạy và hô “cướp”, “cướp”…

Hai đối tượng trong vụ án.





Về phía hai đối tượng, sau khi nạn nhân bỏ chạy, chúng cướp xe máy BKS 99G1-558.65 của nạn nhân rồi bỏ chạy theo hướng cánh đồng. Thoát nạn, anh Kỷ vào viện băng bó vết thương rồi đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Khắc Niệm và các lực lượng liên quan tập trung xác minh, làm rõ. Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì nạn nhân trong lúc hoảng loạn không nhớ được đặc điểm nhận dạng của đối tượng, chỉ biết chúng còn rất trẻ, nói giọng tỉnh ngoài, không phải là người Bắc Ninh.

Địa điểm xảy ra vụ án ở ngoài cánh đồng nên vắng vẻ, không có nhân chứng nhìn thấy đối tượng, cũng không có camera. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều tổ công tác rà soát các cơ sở cầm đồ, mua bán xe máy để tìm tang vật, đồng thời rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn; các khu trọ, các đối tượng từ tỉnh ngoài đến lao động. Tuy nhiên, hai đối tượng cướp vẫn “bặt vô âm tín” do chúng mới đến địa bàn, chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng, cũng không làm việc ở bất cứ công ty nào. Suốt đêm 14/10, CBCS Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Khắc Niệm không ai ngủ, mỗi người 1 việc nỗ lực tìm manh mối hai đối tượng sớm nhất.

Nhờ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng chức năng đã được người dân ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh cung cấp thông tin có hai đối tượng mới từ Nghệ An ra Bắc Ninh để xin việc nhưng sau đó đi đâu không rõ. Qua miêu tả của người dân và đối chiếu với nhận dạng của nạn nhân Nguyễn Khắc Kỷ, Công an TP Bắc Ninh đã xác định 1 trong hai đối tượng tên là Chiến ở Nghệ An, đối tượng còn lại quê ở Hà Tĩnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định chính xác tên tuổi hai đối tượng. Tuy nhiên, cả hai đã không còn trên địa bàn Bắc Ninh. Ngay trong đêm, Công an TP Bắc Ninh đã chia thành 2 mũi công tác vào Nghệ An và Hà Tĩnh để truy bắt chúng nhưng cả hai đều không có ở nơi cư trú, gia đình chúng không ai biết con cái mình đi đâu.

Tập trung xác minh về Chiến và Đức Anh, đến trưa 16/10, Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện chúng đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An nên đã tổ chức bắt giữ. Đến khi bị bắt, cả Chiến và Đức Anh đều bất ngờ vì chúng không để lại dấu vết gì, cũng không liên hệ với ai nhưng vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Theo lời khai của hai đối tượng thì chúng đều bỏ học, hay chơi điện tử và tham gia vào nhiều hội nhóm của thanh niên mới lớn nên quen nhau qua mạng, Đức Anh sống ở Hà Tĩnh nhưng quê ở Nghệ An nên đã bắt quen với Chiến. Theo đó, hai đứa rủ nhau bỏ nhà ra Bắc Ninh xin việc. Vì không có tiền, không có điện thoại nên chúng bàn nhau đi cướp.

Đức Anh có nhiệm vụ mài thanh sắt thành dao sắc, bỏ vào ba lô rồi hai đứa đi cướp. Chúng đi bộ ra cầu vượt đón xe, “điều” nạn nhân vào khu nghĩa trang rồi dùng dao chém để cướp tài sản. Sau khi lấy được xe của anh Kỷ, hai đối tượng đèo nhau về Nghệ An để trốn. Đêm 14/10, khi đến địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trời đã quá khuya và mệt, hai đứa ngủ lại ở 1 nhà trọ ở Thanh Hoá, đến ngày 15 tiếp tục đi xe vào Nghệ An. Đi xe suốt ngày 15/10, cả hai mệt mỏi tìm chỗ ngủ. Không ngờ, ngày 16/10, mới ngủ dậy chưa kịp bán xe đã bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.

Hai đối tượng khai nhận, sau khi cướp xe, lúc chạy qua cánh đồng thì vứt dao để phi tang. Do trời tối và đi nhanh nên chúng không nhớ vị trí chính xác. Ngày 17/10, CBCS Công an TP Bắc Ninh đang truy tìm để thu con dao gây án, đồng thời tiếp tục đấu tranh với 2 đối tượng để làm rõ vụ án.

Tác giả: Thu Thuỷ

Nguồn tin: cand.com.vn