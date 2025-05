Hà Tĩnh: Triệu tập 4 đối tượng nghi cướp xe máy trên đường ven biển

Pháp luật

Ngày 4/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin về việc Công an xã Thịnh Lộc, huyện Thạch Hà, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành triệu tập 4 đối tượng, để điều tra liên quan đến vụ cướp xe máy xảy ra trên đường ven biển.