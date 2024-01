Hà Tĩnh: Tăng cường kiểm soát giao thông tại những dự án trọng điểm

Các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát giao thông tại các dự án trọng điểm

Sau ngày khởi công xây dựng, dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua tỉnh Hà Tĩnh được đẩy nhanh tiến độ thi công. Với chiều dài 102,38km, mỗi ngày có hàng trăm phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng từ các điểm mỏ đến công trường.

Phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh

Qúa trình chở đất đá, cát sỏi, xi măng…tại một số đoạn tuyến đã xảy ra tình trạng phương tiện vận tải chạy tốc độ cao, vật liệu rơi vãi trên đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương nơi dự án cao tốc Bắc- Nam đi qua đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm soát giao thông, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Can Lộc kiểm tra các phương tiện chở vật liệu xây dựng trên địa bàn

“Cung đường vận chuyển từ mỏ đất đất san lấp đến dự án cao tốc Bắc- Nam đi qua nhiều khu dân cư và tuyến Quốc lộ 15. Mặc dù áp lực tiến độ rất lớn, vậy nhưng sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, ký cam kết, chúng tôi đã nhắc nhở, chấn chỉnh các lái xe chở đúng tải trọng, làm chủ tốc độ và bố trí phương tiện tưới nước trên đường để phòng ngừa ô nhiễm bụi”, Anh Nguyễn Văn Khuyến- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Gia cho biết.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện đang triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam; dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đi cụm cảng nước sâu Vũng Áng- Sơn Dương; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8 đoạn từ thị trấn Phố Châu đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2…

...

“Dự án cao tốc Bắc- Nam đi qua nhiều xã, trong đó có các mỏ đất san lấp, mỏ đá xây dựng, phương tiện vận tải tần suất hoạt động lớn. Cùng với bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông, đơn vị đã tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp, chủ phương tiện chấp hành quy định về tải trọng, không cơi nới thành thùng, chạy đúng tốc độ, đảm bảo an toàn phục vụ dự án”, đại diện đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Can Lộc cho biết.

Phương tiện vận tải hoạt động với tần suất cao, nhiều doanh nghiệp đã bố trí xe tưới nước phòng ngừa ô nhiễm bụi

Qua tìm hiểu được biết, hầu hết các công trình, dự án trọng điểm ở tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư lớn, phạm vi rộng, thời gian thi công kéo dài. Trên công trường, nhất là những dịp thời tiết thuận lợi phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng hoạt động tấp nập mới có thể đáp ứng tiến độ đề ra. Do vậy, hiện tượng tăng ca, tăng chuyến hoặc chạy với tốc độ nhanh để bù đắp sản lượng đã từng diễn ra tại một số công trình, dự án.

Tại các dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh, máy móc, phương tiện vận tải hoạt động tấp nập nhằm đáp ứng tiến độ thi công

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phan Hồng Thái- Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì và tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

“Qua theo dõi, tình hình an toàn giao thông tại các dự án trọng điểm cơ bản được đảm bảo. Trước đó, một số trường vi phạm đã được nhắc nhở, xử lý kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong các doanh nghiệp và người dân. Hiện nay, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn”, Thượng tá Phan Hồng Thái chia sẻ.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn