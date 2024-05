Hà Tĩnh: Phối hợp, triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.



Ngày 5/5/2024, Đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về chủ trương nghiên cứu, đầu tư xây dựng Nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và Trung tâm kho cảng LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đó, PV-Power có nhu cầu thực hiện dự án nhà máy điện khí với quy mô diện tích 80ha mặt đất (có dự phòng cho mở rộng thêm công suất tới 4.500MW), 10ha mặt nước cho kênh lấy nước và xả nước làm mát; công suất lắp đặt dự kiến là 1.500MW. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1,5 tỷ USD, khởi công xây dựng năm 2026, vận hành thương mại năm 2030.

Nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy đầu tư các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã tích cực triển khai, phối hợp, đề xuất thực hiện với nhiều nội dung liên quan như: Bố trí khu vực xây dựng nhà ở cho người lao động; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường; điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Dự án xây dựng tổng kho xăng dầu Vũng Áng…

Với việc bố trí khu vực xây nhà ở cho người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng: Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng do Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP làm chủ đầu tư với diện tích khu đất đã cấp 16ha, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, mục tiêu xây dựng khu nhà thí điểm 6.000 chỗ ở có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp cho công nhân và người lao động thuê.

...

Đối với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã bố trí khu đất với diện tích 4,5ha tại phường Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh) để xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân viên giai đoạn quản lý, vận hành. Đến nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 6 hạng mục công trình với 168 căn hộ; 3 hạng mục nhà chung cư dành cho hộ độc thân; 2 hạng mục nhà chung cư dành cho hộ gia đình; nhà tập luyện và thi đấu thể thao…

Với việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển than bằng xe từ cảng về nhà máy nhiệt điện, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND thị xã Kỳ Anh có phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong quá trình vận chuyển than từ cảng Vũng Áng về nhà máy; đồng thời, đề nghị Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị vận chuyển than, trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh xe vận chuyển, sử dụng bạt che chắn kín, không rơi vãi than trên đường.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Dự án xây dựng tổng kho xăng dầu Vũng Áng: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án xây dựng tổng kho xăng dầu Vũng Áng của Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng tại Khu kinh tế Vũng Áng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các Sở, ngành và địa phương liên quan.

Qua xem xét ý kiến của các đơn vị, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã tổng hợp và nhận thấy việc đề xuất điều chỉnh còn một số nội dung cần soát xét thêm. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổ chức buổi làm việc để nghe công ty báo cáo, giải trình, làm rõ các nội dung liên quan.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh yêu cầu công ty tiếp thu, hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án đảm bảo theo đúng quy định.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn