Hà Tĩnh: Một nam sinh bị đuối nước khi cùng nhóm bạn đi tắm biển

Sáng 31/5, nguồn tin từ Công an xã Thạch Hội (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), trên địa bàn xã vừa có một học sinh bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân được xác định là em N.H.N.K. (11 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Mặc dù được lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Công an cung cấp.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều 30/5, nhóm học sinh gồm 3 em rủ nhau đi tắm tại khu vực biển Hội Tiến (xã Thạch Hội). Trong quá trình tắm biển, do sóng to nên cả 3 em đều bị sóng cuốn ra xa.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, cán bộ Công an xã Thạch Hội đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bãi biển nên đã phát hiện và kịp thời cùng người dân cứu được 2 em vào bờ an toàn.

Còn riêng em N.H.N.K. bị sóng cuốn ra xa, dù lực lượng chức năng và người dân dùng thuyền đưa được vào bờ và tiến hành các bước sơ cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Tại bãi biển lực lượng công an xã và chính quyền đã cắm biển cảnh báo và xây dựng điểm mượn phao bơi miễn phí. Ảnh: Công an cung cấp.



Được biết, tại bãi biển Hội Tiến, lực lượng công an xã và chính quyền đã cắm biển cảnh báo và xây dựng điểm mượn phao bơi miễn phí. Đáng tiếc là nhóm học sinh trên đã không sử dụng phao.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục và bàn giao thi thể em K. cho gia đình đưa về quê an táng.

