Hà Tĩnh: Mời tham gia tư vấn định giá đất các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.



Căn cứ khoản 3, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013, để tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể các dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm căn cứ phục vụ các mục đích quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thông báo mời các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có Văn bản số 60/STNMT-ĐĐ1, về đề nghị đăng tải thông tin cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thu hồi đất và cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ. Hà Tĩnh thu hồi 20.072,7m2 đất tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; loại đất thương mại, dịch vụ do Công ty Cổ phần Trường Sơn 185 sử dụng cho Công ty Cổ phần Thiết bị đầu tư Bình Minh thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên, để sử dụng với mục đích đất thương mại, dịch vụ. Bên cạnh đó, cần tư vấn xác định cụ thể khu đất có diện tích 20.072,7m2 là đất thương mại, dịch vụ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hình thức sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm; thời hạn thuê đất kể từ ngày có quyết định thu hồi, cho thuê đất đến ngày 05/02/2066. Để tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể khu đất nêu trên, cần phải thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất (gọi tắt là đơn vị tư vấn) để tư vấn xác định giá đất cụ thể trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm căn cứ tính tiền thuê đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thông báo rộng rãi để các đơn vị tư vấn quan tâm cung cấp dịch vụ gửi văn bản đề xuất và hồ sơ năng lực gửi về địa chỉ: Số 12A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Tác giả: Trần Minh

Nguồn tin: Báo Xây Dựng