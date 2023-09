Hà Tĩnh: Dự án 'đói vốn', nguy cơ trường mầm non thiếu phòng học Thứ 5, 14/09/2023 13:48

Dự án xây dựng Trường Mầm non Hương Lâm 4 phòng 2 tầng do UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ tháng 12/2021 và dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, đến nay, khi đã sang tháng 9/2023, năm học mới đã bắt đầu được hơn 10 ngày thì công trình vẫn “nằm im” chưa biết ngày hoàn thành.

Trường Mầm non xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)



Được biết, công trình Trường Mầm non Hương Lâm 4 phòng 2 tầng được nhận từ nguồn tài trợ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với số tiền 5 tỷ đồng. Đến nay Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã chuyển về cho chính quyền địa phương xã Hương Lâm (chủ đầu tư) với số tiền 4 tỷ đồng. Số tiền còn lại khi công trình hoàn thành bàn giao đầy đủ thì được chuyển hết.

Dự án xây dựng Trường Mầm non Hương Lâm 4 phòng 2 tầng do UBND xã Hương Lâm làm chủ đầu tư với tổng thiết kế trên 7 tỷ đồng, trong đó tiền xây lắp là 5,7 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công trình chỉ mới hoàn thành được khoảng 70% khối lượng công việc và đã chậm tiến độ gần 1 năm.

Theo quan sát của PV, tại Trường Mầm non Hương Lâm, công trình nhà 4 phòng 2 tầng đang xây dựng còn dang dở chưa bàn giao để đưa vào sử dụng khi năm học mới 2023 – 2024 đã khai giảng được gần 10 ngày.

Công trình chưa hoàn thành nên học sinh thiếu phòng học khi năm học 2023 - 2024 đã đến.

Hệ thống cầu thang chưa thi công xong.



Bà Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm cho biết: “Trường Mầm non Hương Lâm có 2 điểm trường. Hôm trước họp tôi cũng có đề xuất với chủ đầu tư sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng. Hiện nay, do thiếu phòng học nên chúng tôi phải lấy phòng ngủ của trẻ để làm lớp học".

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm cho hay, Công trình Trường Mầm non Hương Lâm do UBND xã làm chủ đầu tư. Lẽ ra công trình hoàn thành tháng 12/2022 nhưng do thiếu nguồn vốn nên đến nay chưa thể đưa vào sử dụng.

"Để xảy ra việc này trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư. Hiện nay chúng tôi đang làm tờ trình để xin tỉnh, huyện", bà Vinh nói.

Do hết nguồn vốn nên hệ thống sân trường ngổn ngang vật liệu.



Được biết, công trình do Công ty CPTM và xây lắp Trung Tâm có địa chỉ tại thôn 3, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm đơn vị thi công.

