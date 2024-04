Giết người sau khi bị nạn nhân “sờ vào vùng kín”

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 23h42 ngày 21/10/2023, Phùng Văn Nam (SN 1997; trú thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gọi điện thoại cho ông Hồ Thanh Dũng (SN 1966; thường trú tỉnh Hậu Giang; chỗ ở khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xin phép cho Nam qua ngủ nhờ. Ông Dũng đồng ý.

Khoảng 0h ngày 22/10/2023, Nam đến phòng trọ của ông Dũng. Khi Nam nằm trên nền nhà để xem điện thoại đi động thì ông Dũng ngồi phía sau sờ vào vùng kín của Nam, Nam giật mình hỏi: “Chú làm gì vậy?”, đồng thời Nam ngồi dậy.

Bị can Phùng Văn Nam tại cơ quan điều tra.



Ông Dũng tiếp tục luồn tay vào trong áo sờ vào người của Nam thì Nam đứng dậy hất tay ông Dũng ra. Tức giận vì bị ông Dũng sờ vào người, Nam dùng chân đá vào bình nước gần đó làm bình nước đổ gây ướt chân của Nam. Nam đi vào nhà vệ sinh, vừa rửa chân vừa chửi ông Dũng.

Khi đi ra, thấy ông Dũng ngồi quay mặt ra cửa. Vì vẫn còn tức giận nên Nam đi từ phía sau ông Dũng và dùng tay siết chặt cổ khiến nạn nhân bất tỉnh… Nghĩ là mình đã giết chết ông Dũng, nên để che giấu hành vi phạm tội của mình, Nam đã dùng điện ngụy tạo hiện trường việc ông Dũng chết là do tự tử.

...

Nam đi ra sau bếp cầm một con dao Thái Lan trên bàn bếp đi đến ổ cắm điện, rút phích điện ra và dùng dao cắt dây điện. Sau khi đặt đầu dây điện bị cắt vào lòng bàn tay trái của ông Dũng, Nam cắm phích điện vào ổ cắm điện. Thấy ông Dũng bị điện giật, Nam bỏ đi.

Trước khi đi, Nam đã lấy 2 điện thoại và 1 nhẫn vàng của ông Dũng. Sau đó, Nam đã bán số điện thoại và nhẫn vàng này được 8 triệu đồng.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, ông Dũng chết do điện giật, trên cơ thể có tổn thương vùng cổ do chèn ép. Ngày 1/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã khởi tố vụ án “Giết người” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi điều tra, ngày 16/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Văn Nam theo hai tội danh trên.



Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: cand.com.vn