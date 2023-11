Gia cảnh khó khăn của Thượng úy bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Thượng úy Trần Trung Hiếu đang được tích cực cấp cứu tại Bệnh viện.



Đó là trường hợp của Thượng úy Trần Trung Hiếu, Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - chiến sỹ bị trọng thương khi truy bắt tội phạm ma túy.

Tháng 7/2018, hưởng ứng chủ trương lớn về điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Trần Trung Hiếu hăng hái xung phong về cơ sở và trở thành một trong những cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng.

Với đặc thù địa bàn giáp ranh với Nghệ An, tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự, tệ nạn ma túy và cờ bạc diễn biến phức tạp… Do vậy, việc điều động công an chính quy đã góp phần đảm bảo ANTT cho người dân huyện Nghi Xuân nói chung và xã Xuân Hồng nói riêng.

5 năm qua, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã vượt qua khó khăn, bám địa bàn, gắn bó với Nhân dân, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, được Nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

và cháu thứ hai mới 10 tháng tuổi, luôn được các đồng đội thường xuyên có mặt để hỗ trợ, chăm sóc.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng hoàn cảnh gia đình anh Hiếu còn nhiều khó khăn, bộn bề; vợ làm hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, con đang còn nhỏ, thường xuyên đau ốm. Nhà cửa chưa có, lâu nay hai vợ chồng và 2 con phải tá túc nhà bố mẹ vợ ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Ở lứa tuổi lên 3, cháu đầu của anh Hiếu không được mạnh khỏe như các bé cùng trang lứa do vợ anh mang thai được 7 tháng thì chuyển dạ sinh. Cháu thứ hai mới được 10 tháng tuổi.

Mặc dù, gia cảnh riêng tư là vậy nhưng Thượng úy Trần Trung Hiếu luôn vượt lên tất cả dốc toàn tâm, toàn ý cho công việc để giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.

Sự việc vừa xảy ra với người cán bộ công an xã tận tụy trong công việc thật đau lòng.

Vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992) đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Trong khi khống chế, bất ngờ Bảo dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Hiếu. Ngay sau đó, Công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa Thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An), đồng thời bắt giữ Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Do mất máu nhiều và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nên phải huy động đồng đội và người dân hiến máu kịp thời để đảm bảo tính mạng cho Thượng úy Trần Trung Hiếu.

