Ghi thiếu 1 bàn, Mexico bị loại cay đắng

Đội tuyển Mexico bắt buộc phải giành chiến thắng với cách biệt lớn trước đội tuyển Ả Rập Xê Út mới có hy vọng đi tiếp. HLV Gerardo Martino yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út chủ động chơi phòng ngự.

Đại diện châu Á lùi sâu về phần sân nhà và tạo ra hệ thống phòng ngự dày đặc che chắn khu vực vòng cấm. Mexico áp đảo và tạo ra sức ép rất lớn lên hàng thủ của Ả Rập Xê Út.

Trong hiệp 1, Pineda là người có nhiều cơ hội để khai thông thế bế tắc của trận đấu. Tuy nhiên cầu thủ của đội tuyển Mexico có phần thiếu sắc bén và cả cái duyên để ghi bàn. Trong khi đó, đội tuyển Ả Rập Xê Út chủ yếu chờ đợi vào những tình huống phản công. Dù vậy, Al Shehri và Al Dawsari tỏ ra khá đơn độc và nỗ lực của bộ đôi này chưa đủ để tạo ra khác biệt.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Mexico tiếp tục mang đến màn trình diễn nhiều hy vọng. Phút 47, từ cú đá phạt góc của Chavez, bóng chạm chân Montes trước khi Henry Martin băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu cho Mexico. Đây là trận đấu mà tiền vệ Luis Chavez chơi chói sáng.

Đội tuyển Mexico bị loại.

Không chỉ kiến tạo cho đồng đội, chính anh cũng trực tiếp ghi bàn. Phút 53, Chavez thực hiện pha đá phạt đẹp mắt bằng chân trái đánh bại Al Owais nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Mexico.

...

Có được 2 bàn thắng liên tiếp và đội tuyển Ba Lan cũng thủng lưới 2 bàn trước Argentina, đội tuyển Mexico càng có lý do để tiếp tục tấn công. Dù bằng hiệu số bàn thắng-bàn thua và số bàn thắng, tỉ số này chưa đủ để đại diện Bắc Mỹ giành quyền đi tiếp do họ bị phạt thẻ nhiều hơn so với đối thủ. Mexico cần thêm một bàn thắng nữa.

Henry Martin và các đồng đội tấn công không biết mệt mỏi. Họ tạo ra thêm không ít cơ hội nguy hiểm. Phút 73, vẫn là Luis Chavez có pha đá phạt hiểm hóc nhưng lần này thủ môn Al Owais phản xạ xuất sắc.

Trong những phút cuối cùng, Mexico tiếp tục phung phí thêm những cơ hội và họ phải trả giá đắt. Phút bù giờ thứ năm, Al Dawseri ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Ả Rập Xê Út. Kết quả này khiến đội tuyển Mexico bị loại do kém Ba Lan về chỉ số phụ.

Kết quả: Ả Rập Xê Út 1-2 Mexico

Ghi bàn

Ả Rập Xê Út: Al Dawseri (90+5')

Mexico: Henry Martin (47'), Luis Chavez (53')

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: Báo VTC News