Gây thiệt hại 13 tỉ đồng, cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh được "lại quả" 1 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Hoa Công Hậu (cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh), Lê Thành Lữ (cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Sở Y tế), Hoàng Thị Thúy Nga (chủ tịch HĐTV Công ty NSJ) và 9 người khác cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai cựu cán bộ Sở Y tế Tây Ninh bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu (bên trái) và bị can Lê Thành Lữ. Ảnh: Bộ Công an



Theo cáo trạng, biết Sở Y tế tỉnh Tây Ninh có nhu cầu trang bị hệ thống CT Scanner 128 lát cắt cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, tháng 7-2017, Hoàng Thị Thuý Nga cùng với Hoàng Ngọc Hồng Phúc, Phó Ban Quan hệ khách hàng NSJ, đến gặp Hoa Công Hậu (khi này là Giám đốc Sở Y tế).

Bị can Nga đặt vấn đề bán hệ thống CT Scanner của hãng Siemens Healthcare do NSJ làm đại diện phân phối chính thức. Được ủng hộ của Hoa Công Hậu, bị can Nga và Phúc đã gặp Lê Thành Lữ, Phó Phòng Kế hoạch Tài chính phụ trách mua sắm thiết bị y của Sở Y tế Tây Ninh, báo giá thiết bị trên 28 tỉ đồng.

Bị can Lữ đã yêu cầu Công ty NSJ cung cấp báo giá của các công ty khác nhau đối với loại máy này, để tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh. Theo đó, Nga đã chỉ đạo cấp dưới làm các bảng báo giá của 4 công ty. Nhân viên của Nga đã lập khống báo giá của 4 công ty, chỉ NSJ báo giá đầy đủ rồi chuyển hồ sơ cho bị can Lữ.

Lê Thành Lữ đã tham mưu cho Hoa Công Hậu ký tờ trình trình UBND tỉnh Tây Ninh, đồng thời gửi Sở Tài chính, đánh giá hệ thống CT 128 lát cắt có nhiều ưu điểm so với các hãng khác và đề xuất chấp nhận trang bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giá khoảng 28 tỉ đồng.

Ngày 1-12-2017, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ký quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017 cho Sở Y tế, số tiền 28 tỉ đồng để mua máy CT Scanner 128 lát cắt từ nguồn sự nghiệp y tế của ngân sách tỉnh.

Cơ quan tố tụng xác định giá trị máy chụp do NSJ cung cấp là hơn 14 tỉ đồng. Do đó, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 13 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Hậu khi là Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đã chỉ đạo và trực tiếp ký các văn bản xin chủ trương mua sắm, tổ chức đấu thầu mua máy chụp CT cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Từ năm 2018 đến 2020, sau khi NSJ trúng thầu, dù không hứa hẹn, thảo thuận trước, song bị can Hậu đã 3 lần nhận quà biếu của Công ty NSJ, tổng giá trị 1 tỉ đồng. Cấp dưới của ông Hậu là bị can Lữ cũng 3 lần nhận quà biếu của Công ty NSJ tổng số 600 triệu đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc cả hai người có yếu tố "vụ lợi" trong vụ án. Sau khi bị điều tra, cả hai đã nộp lại số tiền nêu trên.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động