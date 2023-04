Du khách chuộng cắm trại vùng ven, dịch vụ kinh doanh lều trại 'hốt bạc'

Trong khoảng hai năm nay, du lịch theo hình thức cắm trại được rất nhiều du khách ưa chuộng. Với nhiều người, cắm trại chính là một trong những cách tuyệt vời nhất để được thư giãn, tận hưởng thiên nhiên. Cũng nhờ đó mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ cắm trại mọc lên như nấm và đặc biệt "hốt bạc" vào những dịp lễ lớn.

Nhu cầu tăng đột biến

Glamping được ghép bởi hai từ "glamorous" (hào nhoáng, xa xỉ) và "camping" (cắm trại). Trào lưu này nở rộ nhiều năm gần đây, nhất là ở vùng ven các thành phố lớn. Người trải nghiệm được vui chơi và thư giãn trong những chiếc lều cỡ lớn, đầy đủ tiện nghi như một khu nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, với các gia đình có con nhỏ, cắm trại lại càng trở nên thú vị hơn. Rời xa màn hình tivi, điện thoại, những đứa trẻ sẽ được tự do khám phá, có những bài học mới về thế giới tự nhiên xung quanh một cách thực tế nhất.

Du lịch theo hình thức cắm trại hiện được rất nhiều bạn trẻ, hộ gia đình ưa chuộng.

Chị Lê Thị Tuyết Sương (26 tuổi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết cứ có dịp nghỉ dài ngày, chị lại cùng bạn bè tổ chức đi du lịch xa để tìm kiếm cảm giác tự do, mới mẻ. Tuy nhiên, dịp lễ 30/4 này, thay vì chen chúc tại các thành phố lớn thì nhóm của chị quyết định tổ chức đi cắm trại tại một địa điểm cách nơi ở khoảng 15 km.

"Tôi thích việc cả nhóm cùng nhau chuẩn bị, chế biến thức ăn cho bữa tiệc nướng, có thể không đầy đủ nhưng luôn rất ngon miệng. Chưa kể, chúng tôi còn được tham gia các trò chơi như chèo thuyền, chèo sup rất thú vụ. Buổi tối, bên ánh lửa trại bập bùng, mọi người cùng nhau kể chuyện, chơi ghi-ta và ca hát. Tình cảm, sự gắn kết bạn bè cũng là một lợi ích mà cắm trại mang lại", chị Sương chia sẻ.

Gia đình anh Nguyễn Tấn Đạt (TP Pleiku) cũng chọn cắm trại vào dịp lễ 30/4 và 1/5 tại khu vực đập tràn Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Anh Đạt cho biết đã đặt dịch vụ cắm trại trọn gói cho cả gia đình 4 người với giá 650.000 đồng/người. Với giá tiền này, cả gia đình anh sẽ được chuẩn bị các vật dụng và bữa ăn đầy đủ mà không phải mang theo những thứ đồ lỉnh kỉnh khi đi tới địa điểm cắm trại.

“Thay vì đưa cả gia đình tới các địa điểm du lịch đông đúc, chen chúc rất mệt, tôi quyết định đưa các con đi trải nghiệm cắm trại vùng ven thành phố. Ở đây, các con được hòa mình vào thiên nhiên, được câu cá, được tự do bay nhảy mà không phải lo lắng khói bụi, dịch bệnh. Hơn hết là vợ chồng tôi muốn các con được trải nghiệm một tuổi thơ đúng nghĩa, không game online, không điện thoại trong những ngày nghỉ lễ", anh Đạt nói.

Các địa điểm cắm trại vùng ven thành phố được nhiều gia đình lựa chọn.

Tương tự, cách đây nửa tháng, chị Minh Chi (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã lên mạng tìm kiếm các địa điểm du lịch tại TP Đà Lạt để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ song chị cảm thấy nơi nào cũng sẽ đông đúc, ngột ngạt nên đã quyết định hủy kế hoạch đi Đà Lạt.

Sau khi được một người bạn giới thiệu một khu cắm trại ngoài trời tại huyện Lắk, cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 50km, chị và gia đình quyết tâm lên đường.

“Trong khi mọi người phải chờ đợi sử dụng các dịch vụ trong thành phố thì gia đình tôi lựa chọn khu dã ngoại ngoài trung tâm. Khi ở đây, trẻ con có thể nô đùa thoải mái còn người lớn thì được thư giãn sau thời gian bù đầu vào công việc. Đối với gia đình tôi, thời điểm này là lúc cả nhà quây quần bên nhau sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng”, chị Chi nói và cho biết gia đình sẽ thoải mái trải nghiệm các dịch vụ ở đây đến hết ngày 2/5.

Dịch vụ kinh doanh lều trại "hái ra tiền"

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu cắm trại, dã ngoại của du khách, rất nhiều khu vực nở rộ kinh doanh dịch vụ cắm trại với hình thức camping (cắm trại ngoài trời), glamping (cắm trại mang tính nghỉ dưỡng, đầy đủ tiện nghi).

Một số địa điểm tại TP Pleiku được nhiều người lựa chọn để cắm trại như: ven Biển Hồ Pleiku, đập tràn Nghĩa Hưng, đập Tiên Sơn... Bên cạnh đó, nhiều cơ sở lưu trú homestay ở khu vực ngoại thành Pleiku cũng xây dựng các khu vực có dịch vụ cắm trại để thu hút du khách.

Nhiều du khách thích thú khi được trải nghiệm chèo sup (chèo ván đứng).

Anh Trần Duy Tín (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cắm trại trọn gói PleiCamp - Du lịch trải nghiệm cho biết, hiện nay dịch vụ cắm trại ngoài trời đang được nhiều du khách lựa chọn. Ngoài các dịch vụ cho thuê lều, cơ sở còn cung cấp dịch vụ chèo sup (chèo ván đứng), ăn uống, nướng thịt ngoài trời nên được du khách cảm thấy rất thích thú khi được trải nghiệm.

Tại khu cắm trại của anh Tín có các gói với mức giá từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng/người. Sẽ tùy vào từng gói mà du khách sẽ được sử dụng các dịch vụ và bữa ăn phù hợp. Du khách đến đây chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc đặt xe đưa đón đến tận nơi khu cắm trại.

“Vào các kỳ nghỉ lễ, chúng tôi gần như kín khách đặt dịch vụ cắm trại. Dịp lễ 30/4 này, nhiều khách đã gọi trước cả nửa tháng, lịch đặt thuê đồ bên cửa hàng cũng gần kín lịch. Để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã cho nhập về thêm nhiều vật dụng như lều bạt, túi ngủ, bếp nướng...”, anh Trần Duy Tín chia sẻ.

Về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các khu glamping, anh Tín cho biết tất cả các điểm cắm trại đều bố trí bãi đỗ riêng, có người trực xuyên suốt. "Vì glamping (từ ghép của glamorous và camping, được hiểu là cắm trại kiểu sang trọng, cao cấp, lãng mạn) vẫn mang tính chất cắm trại tự do nên chúng tôi luôn lưu ý khách hàng chủ động bảo quản tài sản, tư trang trong lều. Bên cạnh đó, tại lều trung tâm của các khu cắm trại đều có tủ khóa riêng phục vụ khách có nhu cầu cất đồ giá trị", anh Tín nói.

Nhiều gói thuê đồ cắm trại có giá lên tới 3 triệu đồng.

Anh Lê Văn Hiến, chủ cửa hàng dịch vụ camping tại TP Pleiku cũng cảm thấy phấn khởi vì đây là mùa cửa hàng anh "hốt bạc". Anh Hiến cho biết năm nay người dân được nghỉ lễ dài ngày nên nhu cầu đi cắm trại cũng tăng vọt. Lượng khách thuê lều trại ở cửa hàng anh gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với năm ngoái. "Ngoài những khách quen vẫn thuê thường xuyên thì năm nay cửa hàng tôi nhận đơn của rất nhiều khách lạ. Đặc biệt, nhiều người còn đặt cọc trước cả tháng vì sợ tới ngày thì hết lều để thuê", anh Hiến thông tin.

Ghi nhận tại một số cửa hàng dịch vụ cho thuê đồ cắm trại khác, khách hàng chủ yếu lựa chọn thuê các vật dụng như lều bạt, ghế gấp, đèn và dụng cụ nấu nướng. Mức giá cho thuê sẽ tùy vào từng vật dụng. Bên cạnh đó, một số nhóm du khách sẽ chọn thuê đồ trọn gói, có gói giá lên tới 3 triệu đồng.

Tác giả: HIỀN MAI

Nguồn tin: vtc.vn