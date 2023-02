Đột kích lô cốt bắt giữ ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp

Thượng tá Đặng Quốc Thiện, Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa tổ chức phá chuyên án, bắt giữ thành công 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thạch Hà phát hiện trên địa bàn có một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp bằng hình thức xóc đĩa, hoạt động rất tinh vi do Lê Văn Nam (SN 1968) cùng con trai là Lê Cao Cường (SN 1990) cầm đầu, trong đó Lê Văn Nam là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Lê Văn Nam cùng con trai là Lê Cao Cường thường tụ tập các con bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà riêng của mình ở TDP 9, thị trấn Thạch Hà và lưu động tại nhiều địa điểm khác nhau, khu vực đánh bạc thường được bố trí một cách kiên cố, hệ thống cửa chính và cửa sổ được gia công bằng nhiều lớp cửa sắt, trang bị hệ thống camera giám sát, bố trí người canh gác và thường hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định từ 1,5 giờ đến 2h đồng hồ sau đó thay đổi địa điểm khác nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Do các đối tượng tổ chức đánh bạc trong các lô cốt kiên cố nên quá trình đấu tranh, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an huyện Thạch Hà đã tập trung lực lượng, phương tiện quyết tâm đấu tranh, triệt xoá ổ nhóm đánh bạc nói trên.

Theo đó, ngày 17/2 Công an huyện Thạch Hà đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng của đối tượng Lê Văn Nam trên địa bàn TDP 9, thị trấn Thạch Hà, bắt quả tang 12 đối tượng khi đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ số tiền hơn 300 triệu đồng, 12 ĐTDĐ, 1 xe ô tô 7 chỗ, 1 thiết bị điều chỉnh con vị cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Danh tính 12 đối tượng được xác định là: Lê Văn Nam (SN 1968); Lê Cao Cường (SN 1990); Nguyễn Văn Thọ (SN 1976); Hoàng Văn Tài (SN 1982); Trương Hoài Nam (SN 1984) cùng trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà; Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1982), Phạm Văn Hải (SN 1988); Phạm Tiến Dũng (SN 1993); Lê Đình Đạt (SN1995) cùng trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà; Nguyễn Đình Vũ (SN 1982); Nguyễn Viết Trúc (SN 1986) cùng trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà; Lê Quý Phú (SN 1982) trú tại xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, Lê Văn Nam được xác định là đối tượng đầu sỏ, ngoài việc tổ chức đánh bạc Nam còn cho các con bac vay tiền, thu tiền lãi, lấy tiền hồ, đặc biệt Lê Văn Nam còn sử dụng hình thức đánh bạc “bịp” bằng cách gắn thiết bị điện tử giúp đối tượng biết trước kết quả con vị trong mỗi lần xóc đĩa, để lừa các con bạc trong quá trình chơi.

Sau khi hoàn tất thủ tục, tài liệu liên quan, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, khởi tố Lê Văn Nam về tội “Tổ chức đánh bạc”; Lê Cao Cường và Trịnh Hoài Nam về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, 9 bị can còn lại khởi tố về tội “Đánh bạc”.



