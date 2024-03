Đội tuyển Việt Nam thảm bại trước Indonesia

Đội tuyển Việt Nam gây thất vọng lớn khi thất bại ngay trên sân nhà trước Indonesia. Cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á của thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier chỉ còn trên lý thuyết.

Bước vào trận lượt về, HLV Troussier thay đổi vài vị trí trong đội hình đá chính. Tuy nhiên, sau khởi đầu đáng kỳ vọng bằng cú sút góc hẹp của Khuất Văn Khang, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam không khá hơn trận lượt đi là bao.

Đội tuyển Việt Nam nhận 2 bàn thua trong hiệp 1.

Hàng phòng ngự của đội chủ nhà trải qua hiệp đấu đầu tiên thảm họa. Các hậu vệ Việt Nam phòng ngự phạt góc hớ hênh, để Idzes thoải mái đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 9. Không lâu sau đó, Ragnar Omatrangoen đột phá như vào chỗ không người trước khi sút tung lưới Nguyễn Filip.

Hai bàn thua dễ dàng khiến người hâm mộ Việt Nam thất vọng và phẫn nộ. Trong khi đó, các cầu thủ tỏ rõ sự bối rối. Điểm nhấn trong những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam chủ yếu là nỗ lực cá nhân.

Đội tuyển Việt Nam gây thất vọng.

Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Troussier sau giờ nghỉ không có hiệu quả. Các cổ động viên đội chủ nhà càng thấy khó hiểu khi Nguyễn Quang Hải không được tung vào sân. Tiền vệ của CLB Công an Hà Nội ôm mặt khóc. Nỗi thất vọng của người hâm mộ Việt Nam càng lớn thêm khi Indonesia ghi bàn thứ ba trong thời gian đá bù.

Không có phép màu hay sự xuất thần nào để cứu đội tuyển Việt Nam thoát khỏi thất bại. Đoàn quân của HLV Troussier thua 0-3 và rất khó vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đây cũng là lần duy nhất trong 20 năm qua đội tuyển Việt Nam thua Indonesia trên sân nhà.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: vtcnews.vn