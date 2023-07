Đối tượng trốn truy nã gần 2 năm ở Thái Lan về đầu thú

Ngày 4-7, tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận người phạm tội bị truy nã ra đầu thú nhập cảnh từ Lào về Việt Nam đối với Trần Quang Trung (SN 1981, ngụ tại thôn Cự Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Trần Quang Trung ra đầu thú tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Trung là đối tượng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã bị can số 111, ngày 13-7-2021 về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Sau quá trình trốn truy nã tại Thái Lan, được sự vận động từ lực lượng chức năng cũng như gia đình, Trung đã tự nguyện về đầu thú.

Bước đầu, làm việc với lực lượng chức năng, Trung đã thể hiện sự ăn năn, hối cải, thành thật khai báo để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã hoàn chỉnh các thủ tục, bàn giao người cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động