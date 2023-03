Điều tra thêm 5 doanh nghiệp liên quan trùm hoá đơn 'ma' Trương Xuân Đước

Cục Thuế Hải Phòng. Ảnh: Haiphong.gov.vn



Ngày 16/3, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có công văn yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 công ty liên quan tới trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.

Theo đó, Cơ quan ANĐT yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng và Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia.

Nội dung yêu cầu cung cấp gồm các công ty này sử dụng hoá đơn điện tử từ thời gian nào, thông tin đơn vị cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử cho các công ty này và tài liệu liên quan, bảng kê hoá đơn điện tử hàng hoá dịch vụ mua bán cũng như số tài khoản của 5 công ty trên.

Cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp tờ khai thuế GTGT, bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua bán của 5 công ty từ khi thành lập đến nay, việc đăng ký mua hoặc tự đặt in hoá đơn GTGT từ cơ quan thuế cho doanh nghiệp (ký hiệu các quyển hoá đơn).

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn yêu cầu cung cấp những vi phạm của 5 doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng ra thông báo, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan lĩnh vực thuế (nếu có) và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của các công ty này từ khi thành lập đến nay.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trong 5 doanh nghiệp mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, có 3 pháp nhân do ông Trần Anh Việt (trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái) đứng tên người đại diện pháp luật.

Cụ thể, ông Trần Anh Việt là đại diện pháp luật Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt (đăng ký địa chỉ tại thôn Thủ Du, xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ), hoạt động từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2020 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2021 không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, (địa chỉ tại đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hoạt động từ tháng 12/2017 đến 1/1/2023 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Công ty Việt Anh còn mở địa điểm kinh doanh tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) hoạt động từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2020.

Một công ty khác có địa chỉ tại tổ dân phố 7 thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) là Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng do bà Bùi Thị Phiên (trú phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, công ty này chỉ hoạt động được khoảng 8 tháng từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2017 thì dừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Ngoài ra, còn có Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia (thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) do ông Nguyễn Phương Tuấn (trú xã Chiến Thắng, huyện An Lão) làm đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động kéo dài hơn 6 năm, từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2022 thì tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 18 công ty khác của trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.

