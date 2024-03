Đi tập thể dục sáng sớm, 2 người đàn ông bị xe tải tông tử vong

Ngày 5/3, một cán bộ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Xe tải tông 3 người đàn ông đi tập thể dụng buổi sáng. Video: Người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng 5/3, trên tỉnh lộ 511 qua địa phận xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, ba người đàn ông gồm: T.V.M (52 tuổi), T.V.T (52 tuổi) và B.V.T (48 tuổi) cùng ngụ ở xã Quảng Lưu đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị xe tải mang BKS 36C-298.96 (chưa xác định được danh tính người điều khiển) tông vào.

...

Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân T.V.M và T.V.T tử vong tại chỗ, còn ông B.V.T bị thương được đưa đi cấp cứu.

2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: Người dân cung cấp



Thời điểm xảy ra sự việc, các nạn nhân đang đi bộ tập thể dục buổi sáng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Nguyễn Linh

Nguồn tin: Báo Công Luận