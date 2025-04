Đeo 4 kg dây chuyền, thắt lưng vàng ròng để hợp thức hàng lậu

Bản án ngày 17/4 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Thắng, 25 tuổi, trú tỉnh Hải Dương, 12 năm tù về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, Phạm Đình Hiệp, 45 tuổi, lĩnh 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Việt Quang, 21 tuổi và Vũ Hoàng Long, 39 tuổi, bị phạt mỗi người 3 năm tù treo, cùng tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bị cáo Thắng (hàng đầu) cùng các đầu phạm tại tòa. Ảnh: Hùng Lê



Tại tòa, 4 bị cáo hối hận, gửi lời xin lỗi tới gia đình, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

HĐXX xác định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Theo cáo trạng, Thắng là Giám đốc công ty đầu tư xây dựng ở tỉnh Hải Dương, thường xuất cảnh sang Lào làm ăn. Qua tìm hiểu thấy giá vàng tại Lào rẻ hơn ở Việt Nam, Thắng lên kế hoạch mua vàng, vận chuyển về nước bán kiếm lời.

Khoảng 7h ngày 10/5/2024, Thắng gọi điện cho hai lái xe của công ty là Long và Hiệp cùng điều khiển ôtô bán tải xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn. Đến nơi, Thắng đi tìm đối tác đặt mua 4 kg vàng ròng bằng tiền Kíp Lào, tương đương 7,8 tỷ đồng tiền Việt Nam. Thắng sau đó yêu cầu chủ tiệm chế tác 4 kg vàng vừa mua thành 4 dây chuyền và 4 mặt thắt lưng "khủng".

Lực lượng chức năng tịch thu 4 kg vàng lậu hồi tháng 5/2024. Video: Hùng Lê

Trên đường về Việt Nam, Thắng đón thêm Quang, người quen đang làm việc tại Lào. Khi cách cửa khẩu quốc tề Cầu Treo khoảng 50 km, Thắng đeo một sợi dây vàng vào cổ và quấn một mặt thắt lưng bằng vàng vào quần. Ba bộ dây chuyền và thắt lưng còn lại, Thắng nhờ 3 người đi cùng, nói "đeo vào người, giúp đi qua cửa khẩu".

Đến 16h ngày 11/5/2024, khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Thắng, Hiệp, Quang và Long bị lực lượng chức năng phát hiệnvận chuyển vàng lậu nên khống chế, thu tang vật.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress