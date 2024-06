Đảm bảo ANTT lễ khởi công Dự án VSIP Hà Tĩnh

Buổi lễ dự kiến có sự tham dự Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; cơ quan ngoại giao, đại diện Chính phủ Singapore tại Việt Nam; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; lãnh đạo một số tỉnh bạn; đại diện lãnh đạo Tập đoàn VSIP, các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Về phía Hà Tĩnh có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, do Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.555 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất dự án là 190,41 ha, tọa lạc tại địa bàn 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến của huyện Thạch Hà.

VSIP Hà Tĩnh được kiến tạo để trở thành một khu công nghiệp xanh, đồng bộ, hiện đại với tiêu chuẩn hạ tầng tối ưu gồm: Trạm điện EVN công suất 126 MVA, nhà máy xử lý nước thải đạt tổng công suất 6.000 m3/ngày đêm, hệ thống cấp nước theo nhu cầu, mạng lưới cáp viễn thông tốc độ cao gồm 2.800 đường truyền, hệ thống đường nội khu tiêu chuẩn rộng 25,5 đến 38,5m, cảnh quan được quy hoạch đồng bộ, trạm phòng cháy chữa cháy 24/7...

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia bảo vệ lễ khởi công Dự án VSIP Hà Tĩnh

Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh được kỳ vọng là "thỏi nam châm" thu hút các nhà đầu tư hoạt động trên các lĩnh vực công nghiệp nhẹ, công nghiệp công nghệ cao như điện và điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, may mặc, giày da, năng lượng, pin xe điện, kim loại, phụ tùng ô tô, chế biến thực phẩm, dịch vụ kho vận, nhà xưởng cho thuê...

Từ đó, góp phần gia tăng giá trị sản xuất, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Đây là sự kiện kinh tế - chính trị lớn, có sự tham dự của nhiều đại biểu cấp cao và thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tham dự.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian trước, trong và sau lễ khởi công, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng theo phân công nhiệm vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, thiết lập các phương án đảm bảo an ninh trật tự, trậ tự an toàn giao thông nhằm bảo vệ an toàn các tuyệt đối cho lễ khởi công; tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông dọc tuyến Quốc lộ 15B, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho đại biểu về dự và việc tổ chức lễ khởi công diễn ra theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Theo đó, trong suốt quá trình diễn ra lễ khởi công, Công an huyện Thạch Hà và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện phương tiện theo phương án đã được triển khai bảo vệ an ninh, an toàn tại địa điểm diễn ra lễ khởi công, thực hiện nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng hoạt động phạm tội, các hành vi vi phạm pháp luật khác, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi tình huống, để lễ khởi công diễn ra thành công tốt đẹp.

