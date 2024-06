Đã xác định được 2 đối tượng vứt lợn c.h.ế.t xuống sông Ngàn Trươi

Ngày 18/6, Công an huyện Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan xác định được 2 đối tượng vứt lợn chết xuống sông Ngàn Trươi vào ngày 3/6.

Cụ thể, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác định được Vũ Văn Đức (SN 1988, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Vũ Văn Tá (SN 1985, trú xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) là người đã vứt xác lợn chết xuống cầu Khe Trươi (tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang) vào ngày 3/6 vừa qua.

Đối tượng Vũ Văn Đức (bên trái) và Vũ Văn Tá tại cơ quan chức năng.



Làm việc với lực lượng chức năng, 2 đối tượng khai nhận, vào khoảng 1h 30’ ngày 3/6, Vũ Văn Đức và Vũ Văn Tá điều khiển xe ô tô tải BKS 36H-02430 vận chuyển lợn giống từ tỉnh Thanh Hóa theo đường Hồ Chí Minh vào tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ. Trên đường vận chuyển có nhiều lợn giống bị chết ngạt nên khi đến đoạn cầu Khe Trươi, hai đối tượng đã dừng xe và vứt số lợn trên xuống sông.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, ngày 3/6, một số người dân đi qua cầu Khe Trươi phát hiện nhiều con lợn chết nổi trên mặt nước nên đã cấp báo chính quyền.

... Hàng chục con lợn chết bị vứt xuống sông Ngàn Trươi.



Nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Quang đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan lập biên bản, kiểm đếm số lượng (20 con, trọng lượng từ 20 -40 kg/con) và trục vớt, tiêu hủy theo đúng quy trình. Đồng thời, huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh vụ việc.

Hiện, Công an huyện Vũ Quang đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn