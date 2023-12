Cựu quân nhân lái xe ôtô tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận lãnh án 14 tháng tù

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 8h sáng 28/6/2022, Hoàng Văn Minh điều khiển xe ô tô BKS 85A-074.07 chở người thân trong gia đình chạy trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Do thiếu quan sát nên khi ông Minh đánh lái ô tô rẽ vào Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 85R9-1279, do cháu Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm), nữ sinh lớp 12TA Trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận cầm lái chạy cùng chiều ở lề đường bên phải. Cháu Anh ngã xuống đường, trượt dài, va đập trụ điện và tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Tại phiên tòa bị cáo Hoàng Văn Minh xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: T.T



Sau đó, Minh nhờ người chú họ cùng ngồi trên xe là Phạm Văn Võ (SN 1972, trú ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tự nhận là người lái xe gây tai nạn, cùng với Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993, trú ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) khai báo gian dối tại Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, nhưng đến sáng 29/6/2022 đã chủ động khai báo sự thật.

Quang cảnh phiên tòa

Lúc đầu, ông Võ và bà Hằng cùng bị Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 2, Quân chủng PK-KQ truy tố về tội “Khai báo gian dối”. Tuy nhiên, sau phiên tòa hình sự sơ thẩm lần thứ nhất ngày 17/8, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, thì Cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) khu vực 3, Quân chủng PK-KQ quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với ông Võ và bà Hằng vì hành vi của họ cấu thành tội phạm ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, việc khai báo gian dối diễn ra thời gian rất ngắn, sau đó chủ động khai báo sự thật, nhận thức được sai phạm, thành khẩn và ăn năn hối cải.

Thực nghiệm điều tra tại hiện trường



Theo đó, bà Hằng tham gia tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm lần thứ hai với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; ông Võ tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng.

Tại phiên tòa, Hoàng Văn Minh đã bày tỏ lời xin lỗi với gia đình nạn nhân, quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục hậu quả, bồi thường dân sự cho gia đình bị hại; bản thân Minh từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, có cha ruột được Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện Việt Nam tại Lào tặng Kỷ niệm chương… nên án sơ thẩm đã áp dụng hình phạt nêu trên.



Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn