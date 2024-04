Cựu bí thư Lào Cai khai về món quà tết 5 tỉ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng; Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng (đều là cựu phó chủ tịch tỉnh); Mai Đình Định, cựu giám đốc Sở TN-MT; Phan Văn Cương, cựu phó giám đốc Sở Công Thương… cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu bí thư Nguyễn Văn Vịnh khi còn tại vị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai



7 người ở Công ty Apatit Việt Nam gồm: Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc; Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Bích, cựu chủ tịch hội đồng thành viên… bị truy tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc Công ty Lilama, bị truy tố 2 tội là rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng cùng các bị can nhóm thuộc cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai, từ năm 2011 đến năm 2015, biết rõ diện tích 37.700 m² tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai Cai, tỉnh Lào Cai) thuộc Khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch quặng Apatit tại Quyết định số 28 ngày 18-8-2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, vì mục đích phát triển của tỉnh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không phù hợp với quy định của pháp luật, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ, ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 37.700 m² đất thuộc Khai trường 18 cho Công ty Lilama xây dựng 32 dự án khách sạn, nhà hàng.

...

Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit có trị giá hơn 610 tỉ đồng. Công ty Lilama thu lợi số tiền hơn 171 tỉ đồng và Công ty Apatit thu lợi số tiền hơn 184 tỉ đồng.

Cáo trạng mới ban hành xác định bị can Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ 2012 đến 2015 là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai mà ký các văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật để Công ty Li La Ma và Công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản (quặng apatit) tại Khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển thông qua thực hiện dự án Khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Vịnh làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỉ đồng đến nhà bị can tặng quà tết. Sau khi nhận số tiền 5 tỉ đồng, bị can Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động