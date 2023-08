CSGT Hà Tĩnh phát hiện chiêu trò, xe tải lắp kích tự động cơi nới thành thùng

Vào hồi 19h ngày 26/8, tại Km489 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 38H- 02474, kéo theo sơ mi rơ moóc tải tự đổ BKS 38R-02232, do tài xế Nguyễn Đình Đại, SN 1987, trú tại xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh điều khiển có dấu hiệu vi phạm cơi nới thành thùng xe.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra phương tiện.



Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu lái xe xuất trình các loại giấy tờ để kiểm tra, tại thời điểm kiểm tra lái xe chưa xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 38H- 02474, kéo theo sơ mi rơ moóc tải tự đổ BKS 38R-02232 tự ý lắp thêm hệ thống kích thuỷ lực để nâng thành xe vi so với quy định và thiết kế của xe.

Điều đáng nói, nếu chỉ quan sát bằng mắt thường, rất khó có thể phát hiện dấu hiệu vi phạm. Thế nhưng, chỉ cần bấm nút điều khiển trên cabin, thùng xe sẽ tự động dâng lên cao gấp đôi so với chiều cao thiết kế của nhà sản xuất.

Thiết bị điều khiển thành thùng xe tự động được trang bị trong cabin.

Tài xế Nguyễn Đình Đại cho biết: “Xe ô tô đầu kéo có trang bị bộ phận điều khiển thành thùng xe lên và xuống theo ý muốn, do đó khi lực lượng tuần tra kiểm soát, lái xe sẽ hạ phần thùng cơi nới xuống để qua mắt cơ quan chức năng”.

Qua xác minh, được biết xe ô tô đầu kéo mang BKS 38H- 02474, kéo theo sơ mi rơ moóc tải tự đổ BKS 38R-02232 thuộc sử hữu của chủ phương tiện là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Thịnh, có trụ sở tại thôn Chiến Thắng, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Tại cơ quan Công an, chủ phương tiện là đại diện Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Thịnh thừa nhận đã tự ý cơi nới thành thùng, kích thước của xe so với quy định bằng việc lắp hệ thống kích thuỷ lực để nâng thành thùng xe nhằm mục đích tăng khối lượng hàng hoá trong quá trình vận chuyển để thu thêm lợi nhuận.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra phương tiện vi phạm về cơi nới thành thùng xe.



Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế theo quy định. Với lỗi vi phạm trên tài xế bị phạt 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng và chủ xe bị phạt 14 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ cưỡng chế tháo dỡ ngay phần kích thủy lực, cắt bỏ phần thùng xe bị cơi nới đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc nói trên, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay có nhiều phương tiện giao thông sử dụng các chiêu trò tinh vi cố tình vi phạm các quy định về cơi nới thành thùng, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng tới kết cấu hạ tầng đường bộ, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông vào cuộc xác minh làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tài xế và chủ phương tiện xe vi phạm về cơi nới thành thùng, qua đó tạo tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành cho các phương tiện khác, đồng thời tạo tính công bằng giữa các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh vận tải.



