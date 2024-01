Công bố Quyết định thành lập đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1

Thời gian qua, được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và các nước đối tác về gìn giữ hòa bình, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước cho hơn 70 lượt sĩ quan để chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam đã có 15 sĩ quan đáp ứng được các yêu cầu của Liên Hợp Quốc để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân. Trong đó, Bộ Công an đã cử Tổ công tác số 1 và Tổ công tác số 2 gồm 06 sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan, Bộ Công an Việt Nam hiện đang hoàn thiện quy trình cử Tổ công tác số 3 gồm 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, dự kiến triển khai trong quý I/2024 theo hình thức cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giao nhiệm vụ

Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam được cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phái bộ giao. Bên cạnh việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân, Bộ Công an đã quyết định thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 vào hệ thống quản lý năng lực sẵn sàng triển khai nhiệm vụ của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Quyết định thành lập đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam thể hiện mạnh mẽ, cụ thể cam kết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã nhiều lần được khẳng định với bạn bè quốc tế về việc tham gia tích cực, có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh, đây là bước tiến mới sau thành công bước đầu về việc cử các Tổ công tác; lần đầu tiên dưới hình thức đơn vị với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, khu vực, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

“Với cán bộ, chiến sỹ đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là dịp rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm, thể hiện rõ nét bản chất người cán bộ Công an nhân dân trung thành, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hết lòng, hết sức bảo vệ hòa bình, bảo vệ nhân dân, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình cao cả”, Thượng tướng Lương Tam Quang nói.

... Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định thành lập đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Đinh Ngọc Lộc, Phó Chỉ huy trưởng đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 hứa: “Khi đơn vị được triển khai thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc, chúng tôi quyết tâm thể hiện bản lĩnh, tác phong của người chiến sỹ công an nhân dân, chấp hành nghiêm luật quốc tế, pháp luật của nước sở tại, nội quy quy định của ngành. Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 sẽ cung cấp, hỗ trợ an ninh cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc, bằng cách đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc, góp phần bảo vệ dân thường và hỗ trợ các hoạt động an ninh, trật tự hợp pháp của cảnh sát địa phương nơi phái bộ triển khai”.

Các đơn vị Cảnh sát diễn tập

Phát biểu tại buổi lễ, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc về hợp tác trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình Faisal Shahkar bày tỏ trân trọng Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an vì những cam kết và đóng góp trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nhấn mạnh, việc thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là cột mốc lịch sử, là minh chứng cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu. Qua đó thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm của lực lượng Cảnh sát Việt Nam, cũng như sự sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của Cảnh sát Việt Nam với các nước đang gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang.

Ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc phát biểu tại buổi lễ



Ông Faisal Shahkar tin tưởng rằng, khi được triển khai, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 sẽ duy trì các chuẩn mực cao nhất về sự liêm chính cũng như hiệu quả công tác và sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người dân tại các quốc gia, khu vực mà đơn vị triển khai. Liên Hợp Quốc đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam và mong muốn tiếp tục được hợp tác trong tương lai.

Tác giả: Việt Cường

Nguồn tin: Báo VOV