Clip shiper vội vã đi giao hàng 'bóng đen' bất ngờ vụt qua khiến anh chàng bỏ của chạy lấy người

Mới đây, đoạn clip về nam thanh niên shiper đi giao hàng gặp phải chú chó đen hung dữ truy đuổi “cướp” thùng hàng khiến ai nấy đều thấy vừa thương vừa buồn cười.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip cho thấy, anh chàng shiper đang vội vã đi giao hàng thì gặp phải chú chó đen đang ở ven đường. Chú chó có kích thước khá lớn, mặc dù đang bị chặn bởi tấm lưới nhưng con chó vẫn cố nhảy vọt lên rồi xông về phía xe máy shiper đang lao đến.

Anh chàng shiper nhận thấy nguy hiểm, sợ bị chú chó tấn công liền tăng ga. Thế nhưng, chú chó vẫn cố lao đến cắn vào giỏ hàng đang treo lủng lẳng ở phía sau.

Chú chó vượt rào lao ra đuổi anh shiper.

Cú cắn giật mạnh của chú chó khiến thùng hàng bị rơi xuống đường. Nhận thấy thùng hàng bị rơi xuống, anh shiper cũng không đứng lại lấy hàng mà lao thẳng đi vì quá sợ chú chó tấn công.

May mắn, một người phụ nữ thân với chú chó đã quát mắng và cầm cây đến xua đuổi con chó đi, giải cứu cho nam shiper.

Chú chó căn rơi thùng hàng của anh shiper xuống đất.

Người phụ nữ cầm cây xua đuổi chú chó, "giải cứu" cho anh shiper.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận. Ai nấy đều cảm thấy nửa thương, nửa buồn cười trước tình cảnh của anh shiper gặp phải.

Tuy nhiên, mọi người cũng cảm thấy may mắn khi chú chó sau đó liền bỏ đi mà không cắn anh chàng. Nhiều người cũng đưa ra cảnh báo, gia chủ nên đeo rọ mõm cho chú chó theo quy định để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn