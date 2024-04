Clip: Người phụ nữ kéo vali có chứa thi thể trên phố

Your browser does not support the video tag.

Đoạn phim CCTV xuất hiện sau khi cảnh sát bắt đầu truy lùng toàn diện về điều mà ban đầu họ tin là một vụ giết người trong băng đảng ma túy ở Santiago, Chile.

Trong clip, một người phụ nữ 80 tuổi, người chưa được nêu tên, đang cố gắng kéo chiếc vali khổng lồ có bánh xe phía sau. Mặc chiếc áo choàng màu xanh và đen của dòng tu, người này đi nhanh qua một ngôi nhà nơi cô được ghi lại trên hệ thống an ninh.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng một người qua đường sau đó đã tìm thấy thi thể trong vụ án vào ngày 8/4 và gọi cảnh sát. Lúc đầu, các nhà điều tra tin rằng thi thể đến từ một vụ hành quyết của băng đảng. Và chỉ sau khi rà soát camera quan sát địa phương để tìm bằng chứng, cảnh sát điều tra mới phát hiện ra rằng thi thể đã bị một nữ tu bỏ rơi.

Sau đó người ta phát hiện ra rằng chiếc vali chứa xác của một nữ tu 58 tuổi, người dường như đã chết vì nguyên nhân tự nhiên cách đây một năm.

... Người phụ nữ bị camera ghi hình đang kéo vali chứa thi thể trên phố.



Người chị của cô khai với cảnh sát rằng cặp đôi đã lập một thỏa thuận sẽ chăm sóc lẫn nhau sau khi chết.

Phó tỉnh trưởng PDI Juan Fonseca cho biết nữ tu đã chết được giữ trong một chiếc vali như một hành động thể hiện “tình cảm và lòng trung thành”.

Các nhà điều tra kết luận, tình hình chỉ thay đổi khi con gái của nữ tu 80 tuổi đến thăm và quyết định nên an nghỉ người phụ nữ này. Cảnh sát cho biết khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu cố ý giết người.

Truyền thông địa phương đưa tin nữ tu 80 tuổi không bị bắt nhưng có thể bị buộc tội vi phạm quy định về y tế. Sau đó người ta biết rằng cả hai người phụ nữ đều không thuộc một dòng tu chính thức nào. Một cuộc điều tra của cảnh sát đang diễn ra.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn