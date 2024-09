Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng lực lượng phá án ở 2 nước Việt - Lào

Tỉnh Hà Tĩnh vừa mới tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng chức năng Hà Tĩnh và Bộ Công an Lào có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, mua bán ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tham dự lễ trao thưởng có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho 4 đơn vị.



Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác đấu tranh tội phạm liên quan đến ma tuý, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia…

Điển hình, đã đấu tranh, triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 162 đối tượng cả hai giai đoạn, giải cứu 36 nạn nhân liên quan; phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Vư Mua Vừ (SN 1982, ở bản Phôn Mương Nọi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 209 kg ma túy.

...

Nhằm động viên, khen thưởng kịp thời các lực lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể: Phòng Trinh sát, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm mua bán người, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào; Phòng Cảnh sát, Công an tỉnh Bolikhămxay; Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an TX Kỳ Anh; 8 cá nhân thuộc Bộ Công an Lào và 9 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tặng Bằng khen cho 9 cá nhân.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả đã đạt được, khẳng định đây là những chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng vũ trang hai nước.

Trước tình hình tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có những diễn biến tinh vi, phức tạp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn lực lượng Công an hai nước sẽ tiếp tục, thường xuyên có những trao đổi về thông tin, tài liệu, tăng cường công tác phối hợp lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân hai nước.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo BVPL