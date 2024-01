Chồng nhảy lên nắp capo, vợ vẫn nhấn ga phóng đi trên đường cao tốc

Your browser does not support the video tag.

Sittipunt Samphao, 40 tuổi, trèo lên nắp capo ô tô của Sunan, 39 tuổi, khi cô đang đi cùng bạn trai mới Saichon ở tỉnh Ayutthaya, Thái Lan, vào ngày 17/1.

Khi thấy Sittipunt tuyệt vọng bám vào kính chắn gió, Sunan vẫn tiếp tục lái xe dọc đường cao tốc vì sợ anh ta có thể tấn công khi cô dừng xe.

Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường đã phát hiện ra Sittipunt nằm trên đầu phương tiện đang di chuyển nên chặn lại để bắt giữ. Sittipunt, Sunan và Saichon đều bị đưa đến đồn cảnh sát Phra-In-Racha để thẩm vấn.

Sunan khai với cảnh sát rằng cô đang trên đường đến nộp đơn ly hôn tại Văn phòng quận Bang Pa-in sau khi chia tay với Sittipunt hai tháng trước. Được biết, hai người đã chúng sống với nhau trong 20 năm.

Sunan cho biết thêm, vì chán nản với những khoản nợ chồng chất của Sittipunt và bị lạm dụng bằng lời nói, cô đã tìm cách chấm dứt cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, Sittipunt đã nhảy lên đầu xe của Sunan khi cô từ chối nghe anh thảo luận về các vấn đề trong hôn nhân.

Cô nói: "Vào ngày xảy ra vụ việc, Sittipunt đã gọi cho tôi và nói rằng anh ấy sẽ chỉ đường đến văn phòng quận. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau, anh ta đã cố chặn xe bằng cách nhảy lên mui xe. Tôi sợ anh ta sẽ tấn công tôi nên tôi tiếp tục lái xe".

Trong khi đó, Sittipunt cho biết anh có 3 người con với Sunan, người mà anh cho rằng đã "lừa dối mình trong nhiều năm" và có nhiều cuộc tình.

Anh ấy nói: "Sunan yêu cầu chia tay sau khi cô ấy gặp một người đàn ông mới trên TikTok. Cô ấy nói muốn tôi ký giấy ly hôn và bán chiếc xe bán tải của chúng tôi để trả nợ. Tôi chưa bao giờ đồng ý chia tay với cô ấy. Tôi muốn làm cho mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn. Tôi đã tha thứ cho những lần cô ấy lừa dối tôi rồi".

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra thêm ba người dân địa phương theo thủ tục pháp lý.

