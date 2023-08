Chồng gặp tai nạn qua đời, vợ kiểm tra điện thoại mới phát hiện bí mật sốc về người đi cùng

Một người đàn ông sống tại thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) đã chẳng may qua đời trong lúc đi du lịch. Sau khi lo xong hậu sự cho chồng, người vợ mở điện thoại của anh lên thì sốc nặng khi phát hiện những bức ảnh thân mật giữa anh ta với người phụ nữ khác. Hóa ra, người chồng đã ngoại tình từ lâu. Quá phẫn nộ, người vợ đã kiện "tiểu tam" ra tòa.

Truyền thông địa phương đưa tin, người đàn ông họ Trần, một nhân viên bảo hiểm, đã kết hôn với người phụ nữ họ Tăng và có với nhau 2 đứa con. Vào tháng 11/2021, anh Trần đi du lịch tới đảo Bành Hồ và chẳng may gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc ô tô do anh Bành điều khiển đã chẳng may đâm vào một chiếc xe máy, sau đó mất lái và đâm vào cột đèn. Vụ tai nạn đã khiến anh Trần tử vong, còn người đi cùng anh là nữ đồng nghiệp họ Hoàng bị thương khá nặng.

Thời điểm đó, do quá sốc và bối rối trước sự ra đi đột ngột của chồng, cô Tăng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ đến khi lo xong hậu sự cho chồng, cô mới kiểm tra điện thoại của anh và bàng hoàng khi phát hiện trong đó có chứa rất nhiều bức ảnh thân mật giữa anh Trần với cô Hoàng.

Ảnh minh họa

Hóa ra, anh Trần đã quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp từ lâu. Cả 2 đã cùng nhau đi du lịch tới đảo Kim Môn, Hạ Môn vào năm 2017, tới biển Hoa Liên và tỉnh Giang Tây vào năm 2019. Tới tháng 11/2021, cặp đôi lại cùng nhau tới đảo Bành Hồ hẹn hò dưới danh nghĩa công việc rồi chẳng may gặp tai nạn. Cô Tăng cứ nghĩ rằng người đi cùng xe với chồng mình chỉ là đồng nghiệp, không thể ngờ họ là tình nhân của nhau.

Cô Tăng cho biết sau cái chết của chồng, cô vô cùng đau đớn nhưng khi biết anh ta từng ngoại tình sau lưng mình, cô còn suy sụp hơn nữa, bởi trước nay cô luôn yêu thương và hy sinh cho gia đình rất nhiều. Cô Tăng cho rằng nỗi đau tinh thần mà mình phải gánh chịu do bị xâm phạm quyền vợ/chồng là rất lớn, vì thế đã quyết định đệ đơn kiện "tiểu tam" họ Hoàng, đòi bồi thường 800.000 nhân dân tệ (hơn 2,6 tỷ đồng).

Tại phiên tòa, cô Hoàng biện luận rằng bản thân không hề biết anh Trần đã có gia đình nên mới qua lại với anh ta. Anh Trần tuyên bố với cô Hoàng rằng vẫn còn độc thân, thậm chí trong hợp đồng bảo hiểm của anh ta cũng che giấu tình trạng hôn nhân bằng cách để trống phần "người thừa kế hợp pháp".

Thẩm phán của Tòa án thành phố Đài Trung nhận thấy anh Trần và cô Hoàng bắt đầu hẹn hò từ năm 2017. Hợp đồng bảo hiểm của anh Trần đã không điền trung thực tình trạng hôn nhân của mình, ghi rằng người thụ hưởng bảo hiểm là "người thừa kế theo luật định" để khiến cô Hoàng tin rằng anh ta vẫn độc thân. Dựa trên cơ sở tình cảm và sự tin tưởng, cô Hoàng đã tin vào điều này mà không nghi ngờ gì. Do đó, cô Hoàng không cố ý xâm phạm quyền vợ/chồng của cô Tăng, không cần phải bồi thường.

Không chấp nhận bản án này, cô Tăng đã kháng cáo lần hai. Cô Tăng cho rằng việc cô Hoàng duy trì quan hệ tình cảm với anh Trần mà không xác minh rõ ràng tình trạng hôn nhân của anh ta cũng là một sai sót lớn. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng quan hệ nam nữ rất đa dạng, không phải cứ yêu đương là sẽ tiến tới hôn nhân. Cô Hoàng không hề biết chuyện anh Trần đã kết hôn nên mới đồng ý trở thành bạn gái của anh ta. Cuối cùng, đơn kháng cáo của cô Tăng đã bị bác bỏ.

Tác giả: KHÁNH HẰNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn