Chiến sỹ công an lao mình xuống dòng lũ dữ cứu người ở Hà Giang

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, trên địa bàn xảy ra vụ việc người dân bị lũ cuốn trôi và may mắn được chiến sỹ công an kịp thời cứu sống.

Thiếu tá Đỗ Quang Tân (ngồi) chăm sóc nạn nhân bị đuối nước tại Trạm y tế xã.

Theo đó, khoảng 19h ngày 24/8, tại khu vực bờ suối dưới cầu Phìn Hồ, anh Lý Văn Nghiệp (SN 1993, trú tại thôn Phìn Hồ, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì) khi đang dùng chài để đánh cá thì bị trượt chân ngã xuống suối, trôi theo dòng nước chảy xiết cách bờ khoảng 15m và bị đuối nước.

Thời điểm đó, Thiếu tá Đỗ Quang Tân (cán bộ công an xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì) đang trên đường công tác phát hiện vụ việc, ngay lập tức nhảy xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết để cứu người.

Sau một hồi vật lộn với dòng nước, Thiếu tá Đỗ Quang Tân đã đưa được nạn nhân lên bờ, đồng thời thực hiện các động tác sơ cứu ban đầu. Được phát hiện và sơ cứu kịp thời, nạn nhân qua cơn nguy kịch, Thiếu tá Đỗ Quang Tân và người dân đã đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Tả Sử Choóng để tiếp tục cứu chữa.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện và cơ quan chức năng thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân Lý Văn Nghiệp và Thiếu tá Đỗ Quang Tân.

Sáng ngày 25/8, lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì và đại diện cơ quan chức năng của huyện đã đến thăm hỏi và tặng quà cho anh Lý Văn Nghiệp đồng thời biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ của Thiếu tá Đỗ Quang Tân vì đã có hành động dũng cảm để cứu người thoát khỏi lũ dữ.

